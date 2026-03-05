assez ensoleillé
Voici le salaire de Mario Greco, le boss de Zurich

Zurich Insurance, dirig
Mario Greco, directeur général du géant de l'assurance ZurichKeystone

Voici combien le boss de Zurich a gagné l'an dernier

Le salaire du patron de l'assureur alémanique, Mario Greco a gonflé de 5,2% en 2025. L'ensemble de la direction générale a touché 57,67 millions de francs.
05.03.2026, 08:19

Mario Greco, le directeur général du géant de l'assurance Zurich, a perçu une rémunération totale de 10,39 millions de francs au titre de l'exercice 2025. Le salaire du dirigeant italien a ainsi gonflé de 5,2% par rapport aux 9,88 millions perçus l'année précédente.

L'ensemble de la direction générale de Zurich a touché 57,67 millions de francs (+4,1%), contre 55,41 millions en 2024, selon les indications du rapport annuel publié jeudi.

Voici de combien les salaires augmentent avec l'âge en Suisse

Président du conseil d'administration, Michel Liès s'est vu attribuer 2,0 millions de francs d'indemnités, un montant inchangé. Les jetons de présence dévolus à tous les membres de l'organe de surveillance sont restés stables à 5,85 millions.

En 2025, Zurich a dégagé un bénéfice net de 6,8 milliards de dollars (5,32 milliards de francs au cours du jour), soit une envolée de 17% sur un an. (jzs/ats)

