Voici de combien les salaires augmentent avec l'âge en Suisse

Si les salaires progressent avec l'âge, cette évolution varie largement en fonction de l'activité exercée. Voici la situation pour les principaux groupes de professions en Suisse.

Au cours des 15 dernières années, les salaires n'ont cessé d'augmenter en Suisse. En 2024, la rémunération médiane s'élevait à 7024 francs bruts par mois pour un poste à temps plein, contre 6788 en 2022. C'est ce qui ressortait de la dernière enquête suisse sur la structure des salaires, dont les résultats ont été diffusés en novembre dernier.

La recherche mettait en lumière de très importantes disparités salariales, tant au niveau de l'activité économique exercée que des caractéristiques des travailleurs, comme le genre ou la position hiérarchique occupée. Un autre facteur influence également les salaires: l'âge. De nouvelles données, publiées ce mardi par l'Office fédéral de la statistique (OFS), permettent d'y voir plus clair.

Les différences sont substantielles: on passe d'un salaire médian de 5570 francs par mois chez les moins de 30 ans à 7288 francs pour les personnes âgées de 30 à 49 ans. Chez les 50 ans ou plus, la rémunération médiane frôle les 8000 francs par mois.

L'écart le plus important subsiste entre les moins de 30 ans et le groupe d'âge suivant: les premiers gagnent 30% moins que les deuxièmes. Entre les 30-49 ans et les plus de 50 ans, la différence est moins marquée, à savoir 7%.

Directeurs généraux et vendeurs

Les écarts salariaux entre les tranches d'âge peuvent être plus ou moins larges en fonction du métier exercé. En règle générale, plus la profession est bien payée, plus la différence est marquée.

Le groupe de professions «directeurs généraux, cadres supérieurs et membres de l’Exécutif et du Législatif» représente le cas le plus extrême: le salaire médian pour les moins de 30 ans est de 6505 francs, contre 10 277 francs chez les 30-49 - ce qui correspond à une hausse de 58%.

Pour les commerçants et les vendeurs, en revanche, l'augmentation est minime: d'un salaire médian de 4712 francs chez les moins de 30 ans, on passe à une rémunération de 5058 francs pour le groupe suivant, soit une progression d'à peine 7%.

La situation dans chaque groupe de professions donne l'image suivante:

Les femmes toujours moins bien payées

D'importants écarts salariaux subsistent également entre hommes et femmes. En 2024, cette différence s'élevait à 8,4%, mais pouvait atteindre 14%, voire 25% en fonction de l'activité économique.

Cet écart n'est pas compensé par l'âge, au contraire. Il arrive très souvent que des femmes de plus de 50 ans soient moins bien payées que des collègues masculins âgés de 30 à 49 ans et exerçant le même métier. Les premières touchent un salaire médian de 7135 francs par mois, toutes professions confondues, contre 7471 pour les deuxièmes.

