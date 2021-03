Economie

Une oeuvre numérique se vend à 69,3 millions de dollars grâce à la «blockchain»



Image: Shutterstock

Une oeuvre entièrement numérique de l'artiste américain Beeple a été vendue jeudi 69,3 millions de dollars, par la maison d'enchères Christie's.

Un record qui témoigne de la révolution en cours sur ce nouveau marché de l'art. La vente illustre la montée en puissance d'une nouvelle technologie, intitulée «NFT». Un «non-fungible token» veut dire «jeton non fongible».

Ce jeton virtuel, utilisant la «blockchain», permet de commercialiser à peu près tout ce qui est imaginable sur internet: des albums musicaux jusqu'à des tweets de personnalités. D'ailleurs, cette semaine le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, vendu son tout premier tweet, datant de 2006, pour un montant de 2 millions de dollars.

Hi @jack, I made an half million USD offer to buy your tweet:https://t.co/A8PYPTns76 @cent — Justin Sun🌞 (@justinsuntron) March 6, 2021

La «blockchain», c'est quoi déjà? Un portefeuille qui permet de stocker et de transmettre des informations de manière transparente, sécurisée. Cette technologie fonctionne sans organe central de contrôle.

L'oeuvre de la vente record:

«Everydays: the First 5'000 Days», assemblage de dessins et animations réalisés quotidiennement durant 5'000 jours d'affilée par un artiste de 39 ans, Mike Winkelmann, alias Beeple.

Depuis environ six mois que le «NFT» est entré dans le vocabulaire d'un cercle plus large d'internautes, les records se succèdent à un rythme soutenu. Artistes, entrepreneurs, collectionneurs, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir en profiter.

La NBA, déjà sur le coup

Toujours à l'affût de nouvelles technologies, la ligue professionnelle nord-américaine de basket NBA a elle aussi lancé sa plateforme «NFT», qui commercialise des extraits vidéos de quelques secondes d'actions de jeu. En février, un clip d'un envol de la star des Los Angeles Lakers LeBron James s'est vendu 208'000 dollars. (ats/jch)