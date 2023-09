Tamedia supprime 28 postes en Suisse romande

30 milliards: Scholz et le plus grand braquage fiscal de l'histoire allemande

M. M. Warburg, l'une des plus grandes banques privées allemandes, est pointée du doigt. Le banquier Christian Olearius se retrouve sur le banc des accusés pour fraude fiscale. Le chancelier Olaf Scholz sera amené à témoigner, ce qui devrait lui faire mal.

C'est le plus grand vol fiscal de l'histoire de la République fédérale d'Allemagne. Avec des méthodes financières douteuses, des banquiers et de gros investisseurs ont escroqué l'Etat, et donc le contribuable, d'une somme qui se monte à plusieurs milliards. L'un des magouilleurs criminels serait Christian Olearius. Un banquier privé de Hambourg, propriétaire de la banque Warburg. Il est jugé depuis ce lundi à Bonn. On lui reproche 14 cas d'évasion fiscale particulièrement graves. 28 jours d'audience sont agendés.