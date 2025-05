Un «double effet négatif» va frapper le fromage suisse

«Tout comme la Suisse, les Etats-Unis font partie de nos quatre marchés stratégiques. Quelque 85% de notre chiffre d'affaires américain est produit localement. Actuellement, nous employons plus de 1 200 personnes sur nos sites dans les États du Wisconsin, de New York, du New Jersey et de Californie. Au cours des dix dernières années, nous avons investi de manière substantielle dans le site américain et créé des emplois».

Simone Burgener, porte-parole d'Emmi