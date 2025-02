Le groupe Kudelski supprime une quarantaine de postes en Suisse

Kudelski, spécialiste de la cybersécurité, supprime 160 postes, dont 40 en Suisse, pour accélérer sa croissance rentable, a annoncé l’entreprise lausannoise mardi soir.

Keystone

Le spécialiste de la cybersécurité Kudelski entame une restructuration, qui débouchera sur la suppression de 160 postes, dont une quarantaine en Suisse. Les mesures doivent permettre d'atteindre plus rapidement une croissance rentable, a précisé mardi soir l'entreprise lausannoise.

Suite au désinvestissement de Skidata, l'organisation de l'entreprise doit être simplifiée avec un accent mis sur les technologies pour la sécurité numérique. De plus, les mesures permettront de fournir une nouvelle base à la filiale Nagravision en vue de l'expansion sur le marché de la vidéo. Le programme de réduction des coûts entraînera la suppression de 40 à 45 postes en Suisse en équivalent plein temps, aussi bien dans les divisions que dans les fonctions support.

«Ces mesures nous permettront de répondre plus rapidement à l'évolution des besoins du marché et de fournir plus efficacement des solutions de sécurité de pointe à notre clientèle mondiale», a indiqué Morten Solbakken, directeur des opérations (COO), cité dans le communiqué. La mise en oeuvre du plan de restructuration devrait être terminée d'ici la fin du premier semestre 2025. (jah/ats)