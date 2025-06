Comparis a sorti son analyse de l’assurance maladie de base 2025. Image: Keystone

Voici les caisses maladie les plus prisées des Suisses

Comparis a sorti son classement des assureurs qui ont enregistré le plus grand nombre de nouvelles adhésions dans l’assurance de base pour 2025. Helsana dépasse CSS en tant que leader.

Avec une moyenne de 6%, les primes de l'assurance maladie ont à nouveau augmenté en 2025, et ce pour la troisième consécutive. Et lors de la dernière période de changement d’assurance, certaines caisses maladie ont davantage su tirer leur épingle du jeu que d'autres.

Selon le dernier classement de Comparis, basé sur l’évolution de la clientèle des 13 plus grands assureurs, c'est Helsana qui fait figure de grand gagnant. Avec 108 000 nouveaux contrats et désormais 1 529 000 assurés - soit une augmentation de 7,6% -, elle détrône CSS qui faisait jusqu'alors la course en tête.

La lucernoise Concordia signe de son côté le deuxième meilleur résultat avec avec 41 242 nouvelles adhésions. Le groupe bernois Visana (sans Atupri) vient finalement compléter le podium avec une hausse de 40 500 assurés.

«Helsana a gagné le plus de clients grâce à des primes attrayantes et à une publicité intensive, commente Felix Schneuwly, expert en assurance maladie chez Comparis. Parmi les trois assureurs maladie ayant enregistré la plus forte croissance de leur clientèle en 2024-2025, Concordia a connu les plus faibles fluctuations de primes ces dernières années et a enregistré la plus forte hausse en 2023-2024».

L'«exemple à ne pas suivre»

Du côté des perdants, c'est la caisse maladie KTP qui enregistre la plus forte perte avec une baisse de 16,5% d'assurés, soit 77 435 contrats. Groupe Mutuel suit avec une baisse de 77 000 clients (7,2%).

Après une forte croissance l’automne dernier, Aquilana a de son côté subi la plus forte baisse en pourcentage. L'assureur compte ainsi 22 622 clients de moins que l'année précédente, soit une diminution de 25,52%. Quant à Assura, qui avait enregistré la plus forte perte l’année dernière, elle semble avoir réussi à inverser la tendance avec 17 000 clients de plus (2,44%).

«Aquilana sert d’exemple à ne pas suivre: attirer de nombreux assurés avec des primes basses et les perdre à nouveau l’année suivante avec une forte augmentation des primes», souligne Felix Schneuwly.

L'expert conclut: «Après avoir subi des pertes importantes ces dernières années, Assura a stoppé sa chute et renoue avec la croissance».

«L’exemple de cet ancien assureur à bas prix montre combien de temps il faut pour se repositionner avec des primes plus élevées et une meilleure qualité de service»

(jzs)