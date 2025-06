Après le Matin Bleu en 2009, le gratuit 20 minutes s'arrête. Image: KEYSTONE

Le journal papier 20 minutes va disparaître

TX Group abandonnera l'édition papier de son quotidien gratuit à la fin de l'année. Jusqu'à 80 postes à plein temps sont menacés.

L'éditeur TX Group a annoncé mardi un refonte de son gratuit 20 minutes, qui va se concentrer sur le numérique et abandonner l'édition papier dans toute la Suisse. Une rédaction nationale, couvrant les parties romande et alémanique du pays, sera créée. Cette réorganisation pourrait entraîner la suppression de jusqu'à 80 postes.

L'édition papier du journal sera supprimée dans toute la Suisse d'ici la fin de l'année, a indiqué le groupe zurichois dans un communiqué. Ce dernier a justifié cette décision par «l'évolution rapide des usages médiatiques et la baisse continue des revenus issus de l'impression».

Une rédaction nationale

Les rédactions en Suisse alémanique et romande seront regroupées dans une rédaction nationale répartie entre Lausanne, Berne et Zurich. La fermeture des bureaux régionaux de Bâle, Genève, Lucerne et Saint-Gall est prévue pour fin 2025.

La direction éditoriale de 20 Minuten et 20 minutes sera confiée à Désirée Pomper, actuellement rédactrice en chef pour la Suisse alémanique. Philippe Favre, rédacteur en chef de 20 minutes depuis sa fondation en 2006, deviendra directeur Romandie.

Ces mesures pourraient entraîner la suppression de jusqu'à 80 postes à plein temps dans la rédaction et l'édition. Les salariés concernés bénéficieront d'un plan social. (jzs/ats)