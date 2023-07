Espagne: une amende très salée pour Apple et Amazon

En vertu de ces contrats, «seul un certain nombre de revendeurs désignés par Apple pouvaient vendre des produits de la marque Apple via par le site web d'Amazon Espagne», détaille dans son communiqué l'organisme chargé de faire respecter le droit de la concurrence en Espagne.

Les deux groupes «se sont mis d'accord pour inclure un certain nombre de clauses dans les contrats régissant» la vente de produits Apple par Amazon «qui ont restreint la concurrence», a justifié dans un communiqué la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC).

Pourquoi il y a eu «une rupture» dans l'économie mondiale

En Europe et aux Etats-Unis, les banques centrales luttent contre une inflation persistante. Dans l'économie, l'accent est davantage mis sur la résilience que sur l'efficacité. Ann-Katrin Petersen, Senior Investment Strategist chez Blackrock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, explique pourquoi le changement d'époque est plus qu'un slogan et ce que cela signifie pour les investisseurs.

L'économie mondiale n'est actuellement pas à l'équilibre. L'Europe est déjà techniquement en récession. La Chine s'est remise tant bien que mal du confinement, tandis que l'économie américaine résiste étonnamment bien. Est-ce que cette analyse est bonne?

Ann-Katrin Petersen: Nous observons une conjoncture mondiale divisée en deux. D'une part, nous nous attendons à un nouveau ralentissement en Europe, mais aussi aux Etats-Unis. D'autre part, la reprise chinoise, d'abord vigoureuse, a perdu de son élan après le confinement. Nous nous attendons néanmoins à ce que l'économie chinoise croisse cette année environ deux fois plus vite que l'année dernière, soit environ 6% du produit intérieur brut (PIB).