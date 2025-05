A l'EPFL, les étudiants étrangers paieront désormais trois fois plus pour étudier. Keystone

Attention à ces changements de loi en mai en Suisse

Ecolage pour certains étudiants, voyages en Thaïlande et vélo dans les cars postaux, on fait le point sur les modifications de lois qui touchent le pays dès le 1ᵉʳ mai.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Suisse»

L'écolage qui augmente pour certains étudiants

Les étudiants étrangers, domiciliés ou non en Suisse pour leurs études, devront payer un écolage plus élevé à partir de la rentrée d'automne. Ce changement s'applique aux étudiants des écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne. La modification de loi qui correspond à cette nouvelle politique est entrée en vigueur le 1er mai.

Le montant de l'écolage est fixé par le règlement du Conseil des EPF. A la suite de sa décision prise l'été dernier, les frais resteront à 730 francs par semestre pour les Suisses. Les étudiants étrangers devront, eux, débourser 2190 francs par semestre, soit trois fois plus qu'actuellement.

Les étudiants de nationalité liechtensteinoise seront exemptés de cette augmentation, tout comme les étudiants étrangers domiciliés en Suisse au moment de l'obtention de leur diplôme d'accès aux hautes écoles.

Pour les étudiants de l'Union européenne, le nouvel écolage ne devrait pas s'installer sur la durée. Lors des négociations entre la Suisse et l'UE conclues en décembre 2024, la Suisse s'est en effet engagée à traiter les étudiants de l'UE de la même manière que les étudiants suisses en ce qui concerne les taxes d'études, comme l'a communiqué le Conseil fédéral. Reste que pour cela, les accords bilatéraux doivent encore être ratifiés.

Nouvelles règles pour les sociétés de transport routier

A partir du 1er mai, des règles plus strictes concernant le siège des entreprises active dans le transport routier seront mises en place. Le but est d'empêcher que des compagnies étrangères ne soient présentes en Suisse que sous la forme d'une «société boîte aux lettres» pour contourner une interdiction de cabotage routier, écrit le Conseil fédéral. Une restriction empêche en effet aux entreprises de transport routier d'effecteur des livraisons en Suisse si elles n'ont pas leur siège dans notre pays.

Les entreprises devront également satisfaire à certaines exigences financières. Une licence pour le transport transfrontalier de marchandise sera également obligatoire désormais pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes, mais de plus de 2 tonnes et demie.

Un visa spécial pour la Thaïlande

A compter de ce mois, les voyageurs à destination de la Thaïlande devront être en possession d'un visa numérique. La demande pour cette Thailand Digital Arrival Card devrait être complétée en ligne au moins trois jours avant l'arrivée dans le pays. Des exceptions sont prévues pour les passagers en transit qui n'entrent pas sur le territoire, les personnes disposant d'un passeport pour franchir la frontière, ou les voyageurs qui ne passent pas le contrôle frontalier thaïlandais.

Ce nouveau système devrait rendre l'entrée plus efficace et réduire les files d'attente à l'arrivée. En avril, le Royaume-Uni avait déjà introduit un système d'entrée numérique similaire, l'ETA.

Réservation obligatoire pour les vélos dans les cars postaux

Entre mai et octobre 2025, la réservation de places pour les vélos sera obligatoire sur les lignes touristiques de Car postal. Selon la Poste, ces lignes connaissent une forte affluence de cyclistes durant la saison estivale. L'obligation de réservation s'applique aux Grisons, à la Suisse centrale, à l'Oberland bernois, au Valais et en partie à la Suisse orientale et à la Suisse romande. Le Tessin est provisoirement exempté de cette obligation. Une réservation coûte deux francs, en plus du ticket ou de l'abonnement vélo. (con avec ats)

Traduit de l'allemand par Joel Espi