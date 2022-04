L'Europe est prête à éliminer les chargeurs Iphone (et pas qu'eux)

Une nouvelle étape pour imposer un seul type de chargeur universel a été franchie le 20 avril. Si la norme est finalement fixée, des entreprises comme Apple n'auraient qu'une période succincte pour s'y soumettre.

Le Parlement européen a tranché. Mercredi 20 avril, A 43 voix contre deux, les députés ont voté en faveur de la directive «port commun». Cette norme, présentée en septembre dernier, vise à obliger tous les fabricants électroniques à équiper leurs appareils d'un port de chargeur universel et plus précisément de type USB-C. Si la nouvelle n'impactera pas la majorité des entreprises concernées qui l'exploitent déjà, une d'entre elles en revanche risque de voir ses affaires bouleversées: Apple.

Depuis des années, la pomme croquée vante la singularité de ses smartphones. Parmi les éléments qui rendent ces derniers uniques, le port dit «Lightning», alors que les autres constructeurs ont tous adopté l'USB puis, en 2014, l’USB de type C. Sauf que cette démarcation à laquelle la firme américaine tient tant pose un problème important relevé par la Commission européenne.

Image: Shutterstock

Lutter contre les déchets environnementaux

Durant la session, l'objectif du Parlement européen a été clairement présenté: réduire les déchets électroniques. Or, comme le rappelle le député maltais Alex Agius Saliba, «avec un demi-milliard de chargeurs pour appareils portables expédiés en Europe chaque année, 11 000 à 13 000 tonnes de déchets électroniques sont générés».

Pour lui et les 42 autres eurodéputés ayant voté «pour», la directive «port commun», qui introduit un seul type de chargeur pour tous les smartphones, mais également «les tablettes, appareils photo numériques, écouteurs et casques, consoles de jeux vidéo portables et haut-parleurs portables», comme le communiqué du parlement le souligne, profiterait à tous économiquement parlant tout en protégeant l'environnement.

Bien que la norme universelle se précise, une étape reste à franchir. Pour que le port USB-C soit imposé sur le continent européen, le Parlement doit encore approuver le projet de loi en mai 2022 lors de sa session plénière, indique le Blog du modérateur. Des discussions seraient alors entamées avec les gouvernements de l’Union européenne afin de légiférer sur un document officiel final. Si tel devenait alors le cas, les entreprises auraient jusqu'en 2025 pour s'adapter.