Logitech annonce le départ du directeur financier

Depuis le début de son exercice décalé 2023-2024, l'entreprise a continuellement réduit son retard. Après une chute des ventes (hors effet de changes) de 15% au premier trimestre et de 9% au second, la baisse n'a plus été que de 3% a troisième partiel. Au dernier trimestre, la direction table sur un infime repli de 1%. (awp/ats/svp)

Par ailleurs, la société a confirmé ses perspectives pour l'exercice 2023-2024, communiquées fin janvier. Le groupe vaudois vise un chiffre d'affaires annuel entre 4,2 et 4,25 milliards de dollars, contre 4,0 à 4,15 milliards attendus précédemment. Ce relèvement représenterait néanmoins un tassement entre 6% et 7% des recettes en glissement annuel (-9% à -12% anticipé avant).

De Biden ou de Trump, voici qui dépense le plus pour être élu

On le sait, les Américains dépensent des sommes folles pour viser la Maison-Blanche. Alors qu'il y a quatre ans, les candidats avaient brassé plus de 4 milliards de dollars, le record sera battu cette année. Selon une étude, plus les démocrates mettent la main au porte-monnaie, plus les chances de Joe Biden augmentent. Alors, on fait les comptes?

Selon la Commission électorale fédérale (FEC), les candidats avaient dépensé au total 1,6 milliard de dollars lors du cycle électoral présidentiel de 2016. Ce montant avait bondi à 4,1 milliards de dollars pour le cycle 2020. Il sera probablement encore beaucoup plus élevé cette année. Et il apparaît que c’est le président sortant Joe Biden qui en bénéficie au premier chef, plus que son très probable adversaire le 5 novembre prochain, Donald Trump.