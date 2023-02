En 2022, Airbnb a été rentable pour la première fois

Airbnb a réalisé sa meilleure saison des fêtes de fin d'année et sa première année rentable en 2022. La plateforme comptait 6,6 millions de logements ouverts à la location fin décembre.

La plateforme de réservation de logements a vu ses revenus bondir en un an de 40% à 8,4 milliards de dollars (7,8 milliards de francs). Le bénéfice net s'est lui inscrit à 1,9 milliard de dollars, a indiqué mercredi Airbnb. Au quatrième trimestre, ses revenus ont progressé de 24% sur un an, malgré un contexte économique difficile marqué par l'inflation et les plans sociaux massifs aux Etats-Unis.

Surtout, son bénéfice net a été quasiment multiplié par cinq, à 319 millions de dollars, bien au-delà des attentes du marché. C'est le «quatrième trimestre le plus rentable» de l'histoire d'Airbnb, a souligné le groupe californien.

Son titre prenait plus de 9% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.

Brian Chesky, le patron de l'entreprise, s'est en outre montré optimiste pour le trimestre en cours, avec des utilisateurs qui «réservent toujours plus en avance».

«Les voyageurs ont recommencé à visiter les villes et à se rendre à l'étranger. (Ce genre de déplacements) constituait le gagne-pain d'Airbnb avant la pandémie» Brian Chesky

La plateforme comptait 6,6 millions de logements ouverts à la location fin décembre, soit 16% de plus qu'il y a un an (sans compter la Chine).

Nouveaux dispositifs

Une accélération de l'offre que Brian Chesky met sur le compte de l'attrait pour les particuliers de générer des revenus supplémentaires «souvent essentiels dans ces temps difficiles», mais aussi des améliorations du service.

Airbnb a mis en place à l'automne un dispositif qui permet aux hôtes néophytes d'être conseillés par des hôtes expérimentés, rémunérés par la société.

La plateforme a aussi ajouté la possibilité de vérifier l'identité des voyageurs et augmenté le montant des dommages couverts par son assurance AirCover. (ats)