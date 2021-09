International

Dormir dans un vieux bunker nazi? C'est possible sur Airbnb



Un habitant de Saint-Pabu, en Bretagne, a transformé un bunker allemand en gîte, où on peut vivre un véritable voyage dans l'histoire. Mieux vaut s'assurer qu'on ne souffre pas de claustrophobie.

La nouvelle va faire la joie des passionné(e)s d'histoire: en Bretagne, il est possible de passer une nuit dans un bunker bâti par les Allemands pendant la Seconde guerre mondiale. Et pour réserver sa chambre, il suffit d'aller sur Airbnb.

La gigantesque fortification souterraine a été laissée plus de 70 ans à l'abandon, avant d'être récupérée par Serge Colliou. C'était en 2017. L'homme de 52 ans a ensuite passé un an et demi à rénover le lieu. «Par passion», et en y mettant «toutes ses économies», raconte-t-il à Ouest-France. Depuis 2020, il décide de mettre le bunker en location.

12 mètres sous le sol

Un vieux bunker nazi, ça donne quoi? Située à 12 mètres sous le sol, la fortification s’étend sur 400 mètres carrés et deux étages. Les 22 pièces ont été reconverties en dortoirs, salons, cuisine, bar et même fumoir.

A l'intérieur, le décor est logiquement sobre: murs blancs et nus, parois en béton, passages étroits. Pourtant, à en croire les photos, le confort ne manque pas. Serge Colliou s’est efforcé de recréer une décoration fidèle à l’histoire du lieu, assure-t-il sur Ouest-France.

L'atmosphère vintage est donc garantie. Seul désavantage: les chambres n'offrent pas de vue sur la mer, située à 400 mètres du bunker. (asi)

