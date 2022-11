Ferrari est en rupture de stock et affiche une santé de fer

Les recettes liées à la sponsorisation et à la marque ont progressé de 29,7% à 123 millions d'euros, dû notamment au classement obtenu en Formule 1 .

Les revenus du constructeur provenant de la vente de voitures et pièces détachées ont augmenté de 19,6% à 1.05 milliard d'euros.

L'Europe-Moyen-Orient-Afrique est resté le principal marché de Ferrari au troisième trimestre, avec 1 291 véhicules livrés, mais leur nombre est en baisse de 1%. Les livraisons ont en revanche grimpé de 28,2% sur le continent américain et de 73,1% dans la région Chine-Hong Kong-Taïwan.

Pour l'ensemble de 2022, le groupe vise désormais un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards d'euros, contre 4,9 milliards auparavant. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté devrait atteindre plus de 1,73 milliard d'euros, contre une fourchette de 1,70 à 1,73 milliard visée auparavant.

Sur les neuf premiers mois de l'année, Ferrari a engrangé un bénéfice net de 718 millions d'euros, en hausse de 16%, et des recettes de 3,72 milliards d'euros (+20%).

Les coûts industriels et frais de recherche et développement ont cependant augmenté, principalement en raison de l'inflation des coûts, note le constructeur.

«Notre stratégie à long terme continue de stimuler la rentabilité et d'accroître notre résilience dans un scénario macroéconomique qui présente de nouveaux défis à l'échelle mondiale», a commenté le directeur général du groupe Benedetto Vigna.

La marque au cheval cabré a affiché une croissance à deux chiffres des livraisons et des bénéfices au troisième trimestre. Ferrari a de nouveau relevé ses objectifs annuels.

