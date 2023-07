Vidéo: watson

Ce cargo est en feu depuis cinq jours

Le cargo en feu au large des Pays-Bas, avec des milliers de voitures à son bord, a été remorqué jusqu’à une nouvelle position temporaire.

C'est un accident qui pourrait se transformer en catastrophe écologique. Le Fremantle Highway, un cargo de 18 500 tonnes était parti du port allemand de Bremerhaven pour rejoindre Port-Saïd en Egypte avant de reprendre la route pour Singapour, sa destination finale. Un incendie s’est déclaré dans la nuit de mercredi 26 juillet sur le navire qui transporte, selon la compagnie K Line qui affrétait le navire, 3783 voitures neuves, dont 498 véhicules électriques.

La cause de l’incendie, dans la nuit de mercredi, est inconnue, mais une des voitures électriques à bord pourrait en être à l’origine. Un des 23 membres d’équipage évacués est mort, plusieurs ont été blessés.

Remorquage retardé en raison du vent

Cinq jour après l'incendie, le remorquage est enfin en cours. En raison du vent, les sauveteurs ont eu un jour de retard. Ils avaient commencé dimanche 30 juillet à convoyer le cargo en feu au large des Pays-Bas, ont annoncé les autorités néerlandaises. Elles ont précisé que l’incendie à bord avait « considérablement » baissé d’intensité.

«Deux remorqueurs ont commencé le voyage de 66 km, hier après-midi, et sont arrivés à l’emplacement provisoire vers 11h30 (heure suisse), a expliqué l’agence gouvernementale dans un communiqué diffusé ce lundi.

«Le remorquage du navire s’est déroulé sans aucun problème», a salué le Rijkswaterstaat, qui a ajouté qu’un courant favorable a permis de naviguer plus vite que prévu sur la deuxième partie du trajet. Un bateau capable de nettoyer des déversements d’hydrocarbures en mer reste à proximité, selon les autorités, qui espèrent à terme remorquer le cargo vers un port.

La destination dépend «de la situation à bord du cargo, des conditions météorologiques prévues et de la disponibilité d’un port avec les bonnes installations». Le remorquage avait commencé plus tard qu’espéré en raison d’un vent de sud-ouest qui «aspirait» la fumée au-dessus du remorqueur.

Le navire doit être déplacé vers un nouvel emplacement temporaire: à 16 km au nord des îles de Schiermonnikoog et d’Ameland, à quelques dizaines de kilomètres à l’est de sa dernière position officielle, à 18 km au nord de Terschelling. Ces îles néerlandaises sont à cheval entre la mer des Wadden, patrimoine mondial de l’Unesco avec une diversité de plus de 10 000 espèces aquatiques et terrestres, et la mer du Nord. Le bateau doit y être ancré, et une inspection doit être réalisée.

