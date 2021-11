Une baleine de 19 mètres meurt échouée dans le port de Calais

Malade, le mammifère marin était rentré dans le port de Calais encore vivant. Il est mort sur place.

Une baleine, un rorqual commun de 19 mètres et d'une quinzaine de tonnes, s'est échouée dans le port de Calais, dans le nord de la France, après s'être blessée, un phénomène rare sur le littoral, a constaté dimanche l'AFP.

«Il s'agit d'une femelle d'une trentaine d'années qui s'est échouée samedi, elle était malade, elle est rentrée dans le port de Calais encore vivante, elle est allée trop près des rochers et elle s'est échouée», a relaté à l'AFP Jacky Karpouzopoulos, président de la Coordination Mammalogique du Nord de la France (CMNF), décrivant une scène «violente».

Lundi après-midi, «on va la tracter pour la mettre sur une zone où on va pouvoir, mardi matin, opérer son autopsie, puis on va la découper et elle partira à l'équarrissage pour être incinérée», a-t-il expliqué. (sda/ats/afp)