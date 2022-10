Polémique nazie: le parc Simone Veil ressemble au portique d'Auschwitz

Alors que la commune française d'Ermont pensait simplement inaugurer son nouveau parc Simone Veil, le portail a fait s'étouffer les internautes pour sa ressemblance avec celui de l'ancien camp nazi Auschwitz-Birkenau. Assailli de critiques, le maire a fait retirer l'enseigne.

«En donnant le nom de Simone Veil à ce parc, et en réalisant une œuvre à son effigie, la municipalité a tenu à rendre un hommage solennel et appuyé à cette icône de la République, à ses combats politiques en faveur des Droits des femmes et à sa générosité.» En juillet dernier, la commune d'Ermont ne s'attendait pas à recevoir les foudres des internautes... trois mois plus tard.

Le souci? L'enseigne du parc Simone Veil n'est pas sans rappeler le portique de l'ancien camp nazi Auschwitz-Birkenau.

«Honte», «indécence», «ignominie». Le tweet, posté mardi, a fait enfler la polémique à la vitesse grand V. Certains sont même allés jusqu'à invoquer la volonté de «salir la mémoire d’une rescapée».

Née dans une famille juive, Simone Veil, disparue en 2007 et dont le biopic sort ce mercredi en salles, avait été déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans où elle perd son père, son frère et sa mère.

L'enseigne a été retirée

Ce fer gondolé tristement typique, installé entre deux colonnes de pierre, c'était donc too much pour de nombreux internautes qui n'ont pu ignorer la ressemblance avec le sinistre et célèbre lettrage nazi «Arbeit Macht Frei».

Mardi toujours, la municipalité d'Ermont a décidé de dévisser l'objet du scandale, «au regard de nombreux tweets et commentaires infondés, au vu de l’ampleur de la polémique née sur les réseaux sociaux.»

Le parc Simone Veil aujourd'hui:

«D’ailleurs consultée, la communauté juive locale s’étonne de cette polémique ne voyant elle-même aucune malice dans ce choix architectural» Xavier Haquin, maire d'Ermont.

Histoire de faire tomber définitivement les tensions et d'éteindre la polémique, la commune d'Ermont envisage une nouvelle structure, «cette fois-ci en bois et de forme longiligne» annonçait un communiqué de presse, mercredi. (fv)