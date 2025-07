«Quand j'ai vu ce qui se passait dans ce pays, après avoir lu le "Project 2025", suivi le premier mandat de Trump et entendu sa rhétorique de campagne en vue d'un second mandat, j'ai ressenti le besoin d'agir pour me défendre.



Vous savez, j'ai grandi dans un foyer juif où j'ai eu l'occasion de rencontrer des survivants de l'Holocauste et d'apprendre toute l'histoire de l'Allemagne nazie et de la prise de pouvoir par Hitler.



Et quand on voit aujourd'hui des enfants de cinq ans comparaître sans représentation dans des tribunaux, quand on constate la disparition d'étudiants en raison de leurs convictions politiques, et pire encore, lorsqu'on assiste, au nom du patriotisme, à des bébés arrachés des bras de leurs mères en pleurs, je crois sincèrement que nous sommes en train de voir l'histoire se répéter.



Et vous savez, ICEBlock était le meilleur moyen que je pouvais imaginer pour riposter.»