Les talibans ordonnent aux femmes de se couvrir: la résistance s'organise

Les talibans ont ordonné que les femmes portent un voile sur le visage à la télévision. L'opposition à cette réglementation est plutôt créative.

Le régime des talibans, qui méprise les femmes, a fait à nouveau son entrée dans la vie des Afghanes. La dernière trouvaille des guerriers de Dieu: les présentatrices de journaux télévisés doivent se voiler le visage.

Mais les talibans n'avaient pas compté sur la solidarité des présentateurs masculins du journal télévisé avec leurs collègues féminines. Car soudain, les hommes se couvrent eux aussi le visage aux heures exclusives, là où l’audience est la plus grande.

Ce qu'il s'est passé:

8 mai : le nouveau règlement

Depuis le mois d'août, les talibans sont de nouveau au pouvoir en Afghanistan. Et depuis, la vie des femmes est systématiquement restreinte petit à petit. Pour les filles, l'accès à l'éducation est fortement limité et les femmes sont autorisées à sortir de chez elles dans un rayon de 72 km maximum - à moins d'être accompagnées d'un homme. Les femmes se sont même vu interdire l'accès aux établissements médicaux sans la surveillance d'un homme.

Des enseignantes afghanes manifestent devant le ministère de l'Éducation pour que les écoles secondaires soient rouvertes aux filles, Kaboul, 26 mars 2022. photo: keystone

Des enfants afghans participent à un événement éducatif organisé par la société civile Pen Path. Pen Path est une initiative qui offre aux enfants afghans un accès à l'éducation partout où il n'y a pas d'école, sous la forme de cours et de bibliothèques mobiles. Les filles sont expressément encouragées à participer à l'enseignement. En outre, un programme sera mis en place pour permettre aux filles de suivre les cours depuis leur domicile. Photo : Kandahar, 17 mai 2022.

photo: keystone

Depuis début mai, une autre règle est en vigueur: en public, les femmes doivent se couvrir non seulement les cheveux et le corps, mais aussi le visage. Dans un décret du chef des talibans Haibatullah Achunsada daté du 8 mai, on peut lire ceci:

«Les femmes devraient porter un tchadori (réd: une burqa qui va de la tête aux pieds), car c'est traditionnel et respectueux.»

Aujourd'hui, la plupart des femmes afghanes portent le foulard - mais beaucoup ne se couvrent pas le visage. Mais le voile couvrant le visage et la burqa fait aujourd'hui un retour en force dans le pays. Déjà lors du premier règne des talibans, de 1996 à 2001, la burqa était le symbole mondial de la domination des talibans qui méprisaient les femmes.

Le décret du ministère de la propagation de la vertu et de la prévention du vice (ministère des mœurs et de la vertu) stipule en outre que le père ou le parent masculin le plus proche d'une femme sera recherché, emprisonné ou renvoyé de la fonction publique si celle-ci ne se couvre pas le visage en dehors de la maison.

C'est ainsi que toutes les femmes d'Afghanistan doivent sortir en public. Kaboul, 5 décembre 2021 photo: keystone

A Kaboul, on doit enlever la tête des mannequins. Les talibans l'ont déjà décidé en janvier. Kaboul, 24 janvier 2022. photo: keystone

Dans un entretien avec la chaîne de télévision Al-Jazeera, Fawsia Koofi, ancienne porte-parole adjointe du Parlement afghan, a déclaré que les décrets des talibans étaient tout simplement un signe d'oppression des femmes :

«Certaines personnes au sein des talibans ont simplement essayé d'imposer leurs propres principes, qu'ils ont eux-mêmes interprétés, au nom de la religion. Cela n'a aucun fondement dans l’islam.»

Fawsia Koofi évoque ensuite la politique intérieure apparemment aberrante du gouvernement taliban:

«La question est de savoir pourquoi, au milieu de toutes les souffrances que subit le peuple afghan, seule la question des femmes est prioritaire.»

En effet, l'Afghanistan connaît actuellement l'une des pires crises économiques et alimentaires au monde. Notamment parce que depuis la prise de pouvoir par les talibans, les États-Unis et d'autres pays ont réduit l'aide au développement et imposé des sanctions sévères au système bancaire. Or pour reconnaître les talibans et assouplir les sanctions, la communauté internationale exige que les filles aient accès à l’éducation.

On ne sait pas si l'accent mis par les talibans sur les vêtements féminins est une manœuvre de diversion. Mais ce qui est clair, c'est que sous le gouvernement taliban, aucun décret n'a été promulgué pour venir à bout de cette crise économique et alimentaire dans le pays.

19 mai: Les présentatrices de télévision se voilent le visage

Le 19 mai, les autorités talibanes ont étendu l’espace public aux chaînes de télévision. Les présentatrices doivent désormais aussi se couvrir le visage lorsqu'elles sont à l'antenne. Ainsi, l'élimination des femmes dans la société se poursuit.

Les présentatrices qui se couvrent le visage seraient de bons modèles pour toutes les femmes d'Afghanistan, a expliqué à Al-Jazeera Akif Muhajir, un porte-parole du ministère des mœurs et de la vertu des talibans.

La présentatrice Khatereh Ahmadi présente les nouvelles sur ToloNews avec un voile sur le visage, 22 mai 2022. image: keystone

La chaîne nationale d'information afghane ToloNews a annoncé la nouvelle réglementation jeudi sur son compte Twitter. Elle annonce que les représentants des ministères des moeurs et de la vertu ainsi que ceux de l'information et de la culture considèrent le jugement comme non négociable.

En cas de non-respect des règles, elles risquent d'être licenciées. Les hommes de la famille comme les pères ou les maris des femmes doivent également s'attendre à une sanction - tout comme les managers de la télévision qui ne font pas respecter cet ordre.

La présentatrice de ToloNews Sonja Niazin a déclaré à Al-Jazeera :

«Ce décret n'était pas prévisible pour les animatrices, car l'islam ne nous a pas ordonné de nous voiler le visage. Tous les érudits islamiques et toutes les personnalités politiques se sont prononcés contre ce décret.»

Muhajir a précisé que les présentatrices pourraient également se couvrir le visage en portant un masque médical, comme cela a été largement pratiqué pendant la pandémie de Covid, comme l'écrit Reuters.

Et c'est justement cette précision qui expose les talibans, croyants et conservateurs, à une protestation inattendue.

Coiffure impeccable et masque médical - les nouvelles en Afghanistan

Dans un premier temps, seule une poignée de chaînes d'information s'est conformée au nouvel ordre des talibans. Mais dimanche déjà, la plupart des présentatrices avaient le visage voilé.

Or les femmes n’étaient pas les seules à porter un masque à la télévision: dans un élan de solidarité, les employés masculins de certaines chaînes ont soudain, eux aussi, couvert leurs visages - y compris le présentateur principal du journal télévisé de ToloNews et 1TV.

Avec une coiffure impeccable, une cravate dorée et une pochette assortie, Nesar Nabil était assis sur ToloNews à côté d'un représentant des talibans dans le studio d'information - et protestait ainsi discrètement.

Nesar Nabil présente le journal du soir sur ToloNews, 22 mai 2022. photo: keystone

Nesar Nabil proteste publiquement contre l'ordonnance des talibans - avec un masque médical. photo: keystone

Mais la rébellion des présentateurs afghans ne plaît pas à tout le monde: sur les réseaux sociaux, il y a au moins autant de posts méprisants sur les rebelles que d'applaudissements à leur égard. Un guerrier de Dieu écrit par exemple que les journalistes ne font de toute façon pas du bon travail - il poste tout de même une photo sur laquelle on voit également les présentatrices de ToloNews.

La lutte des femmes afghanes pour leurs droits est donc passée à la vitesse supérieure. Et tout n'est pas encore joué: la résistance est portée dans chaque foyer du pays, elle devient de plus en plus visible.