L'ONU veut éviter «des millions de morts» en dialoguant avec les talibans

«Est-ce qu'il y a des garanties» pour la communauté internationale d'être servie en retour en matière de protection des droits des femmes et des filles? Non, la situation est imprévisible et, parce qu'elle est imprévisible, il faut engager la discussion avec les talibans si l'on veut que l'Afghanistan ne soit pas un centre de terrorisme, si l'on veut que les femmes et les filles ne voient pas se perdre tous les droits acquis pendant la période précédente, si l'on veut que les différents groupes ethniques puissent se sentir représentés».

António Guterres, le chef de l'ONU.