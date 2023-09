20 employés d'une mine de diamants morts dans un accident de bus

Le bus accidenté assurait le transport des employés vers une des mines les plus importantes du pays. Image: X

L'Afrique du Sud dispose d'un des réseaux routiers les plus développés du continent mais compte parmi les plus mauvais élèves en matière de sécurité routière.

Au moins vingt employés du géant minier De Beers sont morts dimanche en Afrique du Sud dans un accident de la route. Ils se trouvaient à bord d'un bus assurant les liaisons avec la mine de diamant de Venetia, une des plus importantes du pays.

«Un bus transportant des employés de la mine de Venetia a été impliqué dans un accident dimanche après-midi», a déploré dans un communiqué le département des Transports de la province du Limpopo (nord). L'accident «a coûté la vie à au moins vingt employés de la mine».

La cause n'a pas encore été déterminée. Selon un porte-parole du département, l'accident s'est produit aux alentours de 18h00, à environ 25 km de la mine, dans la ville de Musina, située à la frontière avec le Zimbabwe dans l'extrême nord du pays.

«Le bus est entré en collision avec un camion», a précisé Vongani Chauke. L'Afrique du Sud dispose d'un des réseaux routiers les plus développés du continent mais compte parmi les plus mauvais élèves en matière de sécurité routière.

Transformation

La mine de Venetia, située en pleine brousse près de la frontière avec le Botswana et le Zimbabwe, est exploitée depuis plus de trente ans par le diamantaire De Beers. Elle représente 40% de la production annuelle de diamant d'Afrique du Sud et compte plus de 4 300 employés dont de nombreuses personnes venues des localités voisines.

Autrefois plus grande mine à ciel ouvert du pays, le site a connu une transformation visant à combler la raréfaction du diamant. Le groupe a investi deux milliards de dollars dans un mégaprojet d'exploitation souterraine et mis fin à l'exploitation à ciel ouvert en décembre.

L'entreprise, qui compte en tirer quatre millions de carats par an, a annoncé en juillet le début de la production de diamant tiré de sous-terrains creusés sous l'ancienne mine à ciel ouvert, permettant d'accéder à des roches enfouies à quelque mille mètres de profondeur. (ats/jch)