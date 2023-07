Ce pays pourrait mettre Poutine en prison, mais il hésite

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci

Selon des informations fournies par Kremlin, Poutine et Ramaphosa se sont également rencontrés récemment lors du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Par ailleurs, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma est actuellement réfugié en Russie, officiellement pour des «raisons de santé». En Afrique du Sud, il risque une peine d'emprisonnement de 15 mois en relation avec de nombreuses affaires de corruption au cours de son mandat.

Les deux pays entretiennent de très bonnes relations . Encore ce samedi, le chef du Kremlin et le président sud-africain Cyril Ramaphosa ont discuté de l'accord sur les céréales dont l'objectif est de faire en sorte que les céréales ukrainiennes puissent arriver jusqu'en Afrique malgré le conflit.

L'Afrique du Sud et la Russie, une relation étroite

Xi et Poutine font bloc contre l'Occident, mais il y a des failles

«Nous ne pouvons pas l'arrêter. Ce serait presque comme si on invitait un ami chez soi et qu'on l'arrêtait»

Le mandat contre Poutine est bien plus qu'un symbole

Problème: en mars, la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d'arrêt international contre le chef du Kremlin. Son objet? Enlèvement et de déportation d'enfants ukrainiens et crimes de guerre présumés.

Les Etats du BRICS – Brésil , Russie , Inde , Chine et Afrique du Sud – ont prévu de se rencontrer en août à Johannesburg. L'Afrique du Sud étant étroitement liée à la Russie sur le plan diplomatique, Poutine y est également invité.

