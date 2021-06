International

Afrique

Fin de la deuxième épidémie d'Ebola en Guinée



Image: sda (archives)

Bonne nouvelle! La Guinée a vaincu sa deuxième épidémie d'Ebola

Apparue il y a quelques mois, le pays a pu contenir avec efficacité une épidémie de ce virus hautement dangereux.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Guinée ont officiellement annoncé samedi:

«J'ai l'honneur de prendre la parole en ce jour de déclaration de la fin de la maladie à virus Ebola»

C'est la fin de la deuxième épidémie d'Ebola dans ce pays. La maladie était réapparue il y a quelques mois. L'annonce a été faite lors d'une cérémonie officielle à Nzérékoré où la maladie était réapparue fin janvier, par ici 👇.

Le bilan:

Selon un communiqué de l'OMS publié samedi qui ne donne pas le détail des morts parmi les cas confirmés et probables, organisation compte:

Un total de 16 cas confirmés et sept cas probables ont été recensés.

Sur ces cas: onze patients ont survécu et 12 sont décédés

Moins mortelle que la précédente épidémie

L'épidémie de 2021 a été rapidement vaincue par rapport à 2013-2016. Elle était partie à l'époque de cette même Guinée dite «forestière».

Elle s'était propagée au Liberia et à la Sierra Leone. Entre fin 2013 et 2016, la pire épidémie au monde depuis l'identification du virus en 1976 avait tué plus de 11 300 personnes, principalement en Guinée (2500 morts), au Liberia et en Sierra Leone, trois des pays les plus pauvres au monde. Un bilan sous-évalué, de l'aveu même de l'OMS. (ats)



