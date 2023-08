Terrorisme au Niger: 262 Français atterrissent à Paris

Le personnel de l'aéroport Charles de Gaulle, près de Paris, accueillent les citoyens français arrivant du Niger. Keystone

Ex-puissance coloniale dans la région et soutien indéfectible du président Bazoum, retenu depuis le 26 juillet dans sa résidence présidentielle, le gouvernement français apparaît comme étant la cible privilégiée des militaires qui ont renversé le régime en place.

La France a commencé mardi soir à évacuer par avion des civils, en grande majorité français, du Niger à la suite du putsch de la semaine dernière. Il s'agit de sa première évacuation massive au Sahel où les coups d'Etat se sont multipliés depuis 2020.

Un premier avion a décollé de Niamey en soirée et a atterri, peu après 01h30, à l'aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle, selon une source aéroportuaire française.

«Il y a 262 personnes à bord de l'avion qui est un Airbus A330, dont une douzaine de bébés. La «quasi-totalité des passagers sont des compatriotes». La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna

1500 Français et étrangers au total: Vidéo: YouTube/TV5MONDE Info

La Suisse en contact avec ses ressortissants

Outre une grande majorité de Français, ont également atterri des Nigériens, des Portugais, des Belges, des Ethiopiens et des Libanais, a précisé le Quai d'Orsay à la presse présente à Roissy. Un deuxième vol devait atterrir dans la nuit, avec à son bord Français, Nigériens, Allemands, Belges, Canadiens, Américains, Autrichiens et Indiens, d'après la même source.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) avait de son côté indiqué mardi être en contact avec les ressortissants suisses au Niger et les autorités françaises, sans donner plus d'informations.

Sur les quelque 1200 Français enregistrés sur les listes consulaires au Niger, selon Paris, 600 ressortissants souhaiteraient revenir en France. Le souhait des autorités est de clore l'opération à la mi-journée mercredi. Quatre avions de rapatriement ont pour l'instant été prévus.

L'évacuation des militaires français postés au Niger n'est en revanche «pas à l'ordre du jour», avait auparavant indiqué à la presse l'état-major des armées françaises. Le ministère allemand des Affaires étrangères a recommandé dans la journée «à tous ses ressortissants à Niamey», d'accepter l'offre de la France, quand l'Italie a annoncé se tenir prête à évacuer ses ressortissants de Niamey.

Les Etats-Unis n'ont pris aucune décision d'évacuation pour le moment, a indiqué mardi la Maison Blanche.

«Pas besoin d'eux»

Paris justifie l'évacuation par les «violences qui ont eu lieu» contre son ambassade dimanche lors d'une manifestation hostile à la France, et par «la fermeture de l'espace aérien qui laisse nos compatriotes sans possibilité de quitter le pays par leurs propres moyens».

Niamey, par la voix d'un putschiste, a toutefois annoncé dans la nuit de mardi à mercredi la réouverture «des frontières terrestres et aériennes» du Niger avec cinq pays voisins (Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali et Tchad). Dans la capitale nigérienne, après de fortes pluies dans la matinée de mardi, les activités ont repris et peu de véhicules des forces de sécurité étaient visibles:

«On n'a pas de problèmes avec les Français», ni avec «les ressortissants européens, on a des problèmes avec les gouvernements européens», assure de son côté Hamidou Ali, un Nigérien de 58 ans. Un étudiant, Mahamadou Issoufou Idi, juge lui que «les Français n'ont qu'à partir».

Le mouvement M62, à l'initiative d'une manifestation pro-putschistes, a dénoncé mardi l'évacuation organisée par la France, souhaitant la suspension de certains de ses médias et appelant à un rassemblement «pacifique chaque jour» près de l'aéroport, «jusqu'au départ définitif des forces étrangères» présentes dans le pays.

«Déclaration de guerre»

La junte a accusé lundi la France de vouloir «intervenir militairement», ce que Paris a démenti fermement. Lundi soir, le Burkina Faso et le Mali, voisins du Niger et gouvernés également par des militaires, ont affiché leur solidarité avec les putschistes en affirmant que toute intervention militaire pour rétablir Mohamed Bazoum serait considérée «comme une déclaration de guerre» à leurs deux pays et entraînerait leur retrait de la Cédéao (Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest).

Ils ont ajouté, dans un communiqué commun, qu'ils «refusent d'appliquer» les «sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes» décidées dimanche par la Cédéao à Abuja, la capitale du Nigeria.

Les dirigeants ouest-africains, soutenus par leurs partenaires occidentaux, dont la France, ont fixé un ultimatum d'une semaine à la junte militaire au Niger pour un «retour complet à l'ordre constitutionnel», affirmant ne pas exclure un «recours à la force» si ce n'était pas le cas. Dans ce contexte, la Cédéao a annoncé mardi soir que les chefs d'état-major des pays qui la composent se réuniraient de mercredi à vendredi à Abuja, au sujet du putsch au Niger.

Par ailleurs une délégation de la Cédéao, conduite par le Nigérian Abdulsalami Abubakar, doit se rendre mercredi au Niger, ont indiqué sous le couvert de l'anonymat une haute responsable de l'organisation ouest-africaine et un responsable militaire du Niger. La Cédéao avait également décidé de «suspendre toutes les transactions commerciales et financières» entre ses Etats membres et le Niger, et de geler les avoirs des responsables militaires impliqués dans le coup d'Etat. (ats/jch)