Mpox: l'OMS recommande la vaccination dans les zones touchées

Mais cela doit être mis en oeuvre «sans recourir à des restrictions générales sur les voyages et le commerce qui auraient un impact inutile sur les économies locales, régionales ou nationales», souligne-t-elle.

Concernant le transport international, l'organisation recommande d'«établir ou renforcer les accords de collaboration transfrontalière concernant la surveillance et la gestion des cas suspects de mpox, la communication d'informations aux voyageurs et aux entreprises de transports».

«Nous recommandons de lancer des plans pour faire progresser les activités de vaccination contre la variole (...) dans les zones où des cas sont apparus (à savoir lorsque la maladie s'est déclarée au cours des deux à quatre semaines précédentes), ciblant les personnes à risque d'infection élevée (par exemple, les contacts des cas, y compris les contacts sexuels, les enfants, les travailleurs de la santé et le personnel soignant)»

Ces recommandations sont toujours valables mais l'OMS a fourni lundi des recommandations supplémentaires destinées aux «pays qui connaissent une recrudescence de l'épidémie, notamment, mais pas exclusivement, la RDC, le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda», a fait savoir l'organisation.

La recrudescence du mpox en République démocratique du Congo (RDC), qui touche aussi le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda, a incité l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à décréter le 14 août une urgence de santé publique de portée internationale, l'alerte sanitaire du niveau le plus élevé.

