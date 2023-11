L'UE renouvèle l'autorisation du glyphosate pour 10 ans

La propagande du Kremlin est de plus en plus efficace (même en Romandie)

La Russie développe un nouvel avion pour mieux frapper l'Ukraine

Le Kremlin serait en train de développer un avion de reconnaissance capable de voler à des altitudes extrêmes. Veut-il simplement alimenter la propagande ou la menace est-elle à prendre au sérieux?

Ce nouvel engin devrait permettre d'observer le champ de bataille avec plus de hauteur et de repérer les cibles des roquettes et des missiles de croisière. Un système dit de reconnaissance et d'attaque stratosphérique. C’est du moins ce qu’écrit le journal Izvestia, lié au Kremlin.