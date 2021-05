Du vin revenu de l'espace en vente pour un million de dollars

La Nasa a caché un message secret sur le parachute de son rover

Lors de l'atterrissage du rover sur Mars, le monde entier a pu admirer son parachute rouge et blanc. Mais ces couleurs n'étaient pas là par hasard...

Sur une capture vidéo de la Nasa, on peut voir que le parachute du rover Perseverance présente un motif à base de barres rouges sur fond blanc, et que ces barres suivent un motif... qui pourrait cacher un message. D’après des internautes, qui ont réussis à déchiffrer le message, le parachute est divisé en quatre cercles, eux-mêmes composés de dix barres et formant un code binaire : chaque barre rouge correspond à un 1, et chaque barre blanche à un zéro.

Rapidement, ils ont compris que cet …