«L’AfD peut vouloir jouer la carte du chaos»

Le politologue allemand Hans Stark décrypte la percée historique de l'AfD dimanche en Saxe-Anhalt et ses conséquences immédiates.

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Avec près de 44% des suffrages aux élections régionales dimanche en Saxe-Anhalt, l'AfD enregistre une victoire écrasante et historique en ex-Allemagne de l'Est. Il lui manque trois sièges au parlement régional pour avoir la majorité absolue. Ulrich Siegmund, leader du parti d'extrême droite dans ce Land d'ex-RDA, gouvernera-t-il, et si oui, pourra-t-il appliquer son programme? Professeur de civilisation allemande à la Sorbonne, à Paris, Hans Stark a répondu aux questions de watson.

L’Allemagne se réveille-t-elle ce lundi différente d’hier?

Hans StarK: Oui, elle se réveille différente, car il y a des chances que le Bundesrat, la chambre des Länder, compte un ministre-président AfD, Ulrich Siegmund, vainqueur en voix aux élections de Saxe-Anhalt dimanche.

«Ce serait la première fois depuis 1945 en Allemagne que l’extrême droite arriverait à ce seuil de pouvoir»

Même si c’est limité à un Land, ce n’est pas rien que sur seize ministres-présidents, l’un d’eux soit d’extrême droite. Cette victoire écrasante de l’AfD en Saxe-Anhalt s’inscrit dans une césure observable ailleurs en Europe, où l’extrême droite perce dans les élections. Mais ce qui fait la différence, c’est l’histoire de l’Allemagne. C’est ce qui fait que cette élection régionale a un tel retentissement international.

Notre commentaire 👇 Commentaire Le triomphe de l'AfD est une vengeance

Est-on certain que l’AfD gouverne en Saxe-Anhalt? Un gouvernement de partis minoritaires, comme en Saxe et en Thuringe, où l’AfD est arrivée également en tête, certes avec moins de voies, est-il envisageable?

On est dans le flou le plus total à ce sujet. L’AfD n’a pas la majorité absolue de 42 sièges en Saxe-Anhalt. Elle en a 39. Il lui en manque donc trois.

«La question est de savoir ce que va faire le BSW, le petit parti d’extrême gauche pro-Poutine qui partage un certain nombre de thèmes avec l’AfD»

Le BSW a cinq sièges. S’il monte une alliance avec l’AfD, celle-ci pourra s’appuyer sur une majorité au parlement régional. Cela dit, le BSW pour l’heure, reste vague et ne parle pas d’alliance, mais de majorités de circonstances en fonction des thèmes, comme l’énergie, l’arrêt de l’aide à l’Ukraine et la défense des travailleurs allemands. A mon avis, on ne se dirige pas vers une coalition AfD-BSW, mais vers une alliance au coup par coup.

Est-il dès lors possible qu’Ulrich Siegmund devienne ministre-président?

Disons que ce n’est pas impossible. Il faudrait que l’AfD soit certaine de pouvoir compter en permanence sur trois voix de plus au Landtag, le parlement régional.

Comment se passe l’élection du ou de la présidente d'un parlement régional en Allemagne?

Il y a un premier tour nécessitant la majorité absolue. Si personne n’émerge, il y a un second tour, toujours avec la nécessité d’une majorité absolue. Au troisième tour, la majorité simple suffit.

«Ulrich Siegmund peut être élu ministre-président à l’issue d’un troisième tour»

Ulrich Siegmund veut-il d’une telle élection?

Non, il a laissé entendre durant la campagne électorale qu’il ne voulait pas cela, ajoutant qu’il ne pourrait pas gouverner sur une base aussi fragile. Mais peut-être a-t-il dit cela pour mobiliser les voix en sa faveur.

En attendant encore plus et mieux, l’AfD aurait-elle un intérêt électoral à rester minoritaire, en dépit de ses larges succès en voix?



«C’est possible. L’AfD peut vouloir jouer la carte du chaos, avec une absence de gouvernement et une économie du Land qui s’effondre»

Et ainsi miser sur de nouvelles élections. Mais c’est un pari qui peut lui retomber sur les pieds. Car entre-temps, mais ce n’est pas certain, il pourrait se produire un réveil chez les ex-Allemands de l’Est, qui se diraient qu’ils ne voulaient pas ça. Tout est possible.

Le résultat «canon» de l’AfD en Saxe-Anhalt va-t-il conduire le chancelier de la CDU Friedrich Merz a durcir encore plus sa politique de l’immigration?

Le gouvernement fédéral pourrait difficilement durcir davantage sa politique migratoire. Il y a à peine 3000 à 4000 migrants requérants d’asile qui entrent en Allemagne chaque mois. Je ne parle bien sûr pas ici des travailleurs appartenant à l’espace européen Schengen. On est donc quasiment déjà dans une immigration zéro.

«A cela s’ajoute qu’un pays aussi fragile démographiquement que l’Allemagne a besoin, comme l’Italie du reste, de main-d’œuvre étrangère»

Le patronat tire la sonnette d’alarme. Il dit ne pas pouvoir économiquement exister sans immigration en Saxe-Anhalt même. Cela dit, durcir davantage la politique migratoire pourrait être d’un bon rapport politique à court ou moyen terme. Il faut savoir que les électeurs de l’AfD, qui craignent le déclassement et la désindustrialisation, disent en majorité voter pour ce parti pour des raisons économiques.

La menace de fermeture de l’usine Volkswagen de Zwickau, 8000 employés en Saxe voisine, a-t-elle pu influer sur le scrutin de dimanche en Saxe-Anhalt?

Oui, car les électeurs est-allemands, qui ont tous vécu, ou qui ont tous des parents qui ont vécu dans les années 1990 des phases de très forte instabilité, avec des taux de chômage atteignant parfois les 20%, craignent que l’histoire se répète, avec la crise de l’automobile et dans le secteur de la chimie, ce dernier étant important en Saxe-Anhalt. Les lendemains ne chantent pas. Au contraire, ils promettent une augmentation du chômage.

«A ce propos, le vote en faveur de l’AfD dans ce Land n’est pas entièrement un vote d’extrême droite»

C’est-à-dire?

Comme chez les Blancs qui votent Trump aux Etats-Unis, il y a, comme déjà dit, la crainte du déclassement économique et industriel. Mais c’est aussi un vote anti-ouest-allemand, pour des raisons liées aux difficultés de la réunification.

Si elle devait gouverner la Saxe-Anhalt, l’AfD pourrait-elle appliquer comme le veut le programme relevant des compétences régionales?

Il y a des choses qu’il peut faire, d’autres non.

«Il peut changer les programmes scolaires, en particulier les livres d’histoire, l’AfD pouvant être tentée de drastiquement réduire la place accordée au nazisme»

Même si cela ne peut pas se faire du jour au lendemain.

Et la remigration promise par le parti?

Cela me fait pleurer ou rire, car la Saxe-Anhalt n’a pas de frontières extérieures avec un pays étranger. Vers où l’AfD de Saxe-Anhalt expulserait-elle les étrangers? Vers la Saxe? Pour autant, il serait dans la compétence d’un gouvernement régional AfD de faire pression sur les étrangers en situation irrégulière pour qu’ils s’en aillent. Ulrich Siegmund a annoncé vouloir créer une sorte d’ICE à l'américaine constitué de volontaires venant en soutien à la police. Sauf que cela ne pourrait se faire que par la voie aérienne et à la condition d’avoir des accords avec les pays d’accueil.

«Il est très peu probable que cela fonctionne»

Ulrich Siegmund a-t-il promis des aides à la natalité?

Oui, de 2000 euros sauf erreur par naissance. Mais ce n'est pas le manque d’argent qui fait que les gens ne font pas d’enfants. C’est entre autres le manque de structures pour l’accueil de la petite enfance.

D’autres élections régionales auront lieu très prochainement en ex-Allemagne de l’Est, le 20 septembre, à Berlin et dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. L’AfD est-elle donnée vainqueur?

A priori non. A Berlin, la gauche devrait s’imposer, et dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, la sortante SPD, qui est originaire d’ex-Allemagne de l’Est et qui jouit d’une bonne cote de popularité, a des chances d’être reconduite à la tête du Land.