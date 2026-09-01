«Tout est possible»: c’est le slogan de campagne d’Ulrich Siegmund. Image: www.imago-images.de

Cet extrémiste de droite «feel good» veut conquérir l'Allemagne

La Saxe-Anhalt vote le 6 septembre et, pour la première fois, l'AfD, parti d'extrême droite, pourrait prendre la tête d’un gouvernement régional. Au centre de cette bataille: Ulrich Siegmund. Qui est le candidat tête de liste de l’AfD, qui vise la majorité absolue et veut ainsi entrer dans l’histoire?

Helen Kleinschmidt Suivez-moi

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Selon les derniers sondages, l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) recueille 42% des intentions de vote dans le Land allemand de Saxe-Anhalt. Un résultat légèrement supérieur à 40% pourrait suffire à lui assurer la majorité absolue. Si la tête de liste de l’AfD, Ulrich Siegmund, remportait l’élection avec un tel score, ce serait un tournant historique en Allemagne. Portrait.

Une enfance dans un «monde idyllique»

Ulrich Siegmund est né en 1990 à Havelberg, ville hanséatique de l’est de l’Allemagne, et a grandi à Tangermünde, en Saxe-Anhalt. Il décrit aujourd’hui son enfance comme un «monde idyllique». En revanche, il évoque rarement le fait d’être un «enfant de la réunification», né au moment de la chute de la République démocratique allemande (RDA).

Tangermünde: le «monde idyllique» d’Ulrich Siegmund. Image: www.imago-images.de

Ses parents lui apprennent que «rien ne tombe du ciel». Et qu’il ne faut pas croire tout ce qu’«ils» racontent. Dans l’est du pays, on possède un «radar à injustices», répète régulièrement Ulrich Siegmund.

A l’école, il passe pour un tombeur, mais aussi pour un frimeur, écrit le Spiegel dans un reportage. A l’époque déjà, on pouvait deviner en lui un vendeur né. Personne ne se souvient vraiment de ses visions politiques, davantage de son instinct pour le pouvoir.

Il quitte le lycée après la 11e année avec un diplôme donnant accès aux hautes écoles spécialisées. Plutôt que d’aller jusqu’au baccalauréat, il veut travailler et apporter sa contribution à la société. Après plusieurs expériences professionnelles, il fonde sa propre entreprise de parfums et vend aux hôtels des «parfums non-genrés». «J’adore vendre», déclarait-il il y a plusieurs années dans un magazine destiné aux entrepreneurs.

Ascension politique et radicalisation

A 18 ans, en 2008, Ulrich Siegmund adhère à l’Union chrétienne-démocrate (CDU) afin de s’engager dans la politique locale et d’apporter sa contribution à la région. Aujourd’hui, il qualifie cette adhésion d’erreur: «Tout le monde fait des erreurs dans la vie.» En 2017, il quitte l’Eglise catholique, dont il rejette l’institution.

Cinq ans plus tard, il rejoint l’AfD. En 2016, il entre au Parlement régional de Saxe-Anhalt sous les couleurs du parti. Il y gravit rapidement les échelons, même s’il affirme que ce n’était pas son objectif lorsqu’il y a adhéré. Dans un premier temps, il prend ses distances avec les «mouvements d’extrême droite». Puis il se radicalise pendant la pandémie de Covid. Porte-parole du groupe parlementaire de l’AfD pour les questions de santé, il se fait connaître sur TikTok avec des vidéos dénonçant la «panique autour de la pandémie».

La pandémie l’a changé, explique-t-il au Spiegel. Sa défiance envers une partie des médias et les institutions politiques s’est renforcée. Il en a aussi tiré une conviction:

«La résistance démocratique en vaut la peine»

Ulrich Siegmund lors d’une séance du Parlement régional de Saxe-Anhalt en 2017. Image: imago stock&people

Les scandales ne l’atteignent pas

Le père et le frère d’Ulrich Siegmund sont eux aussi engagés en politique. Sa mère est morte dans un accident en 2019. Son frère aîné siège sans étiquette au Conseil municipal de Tangermünde, tandis que son père travaille pour Thomas Korell, député AfD de Saxe-Anhalt au Bundestag. Ulrich Siegmund se retrouve ainsi profondément impliqué dans l’affaire de népotisme qui secoue son parti. «Comme si nous n’avions pas d’autres problèmes», commente-t-il.



Pourtant, les scandales semblent glisser sur lui. Sans doute parce que les habitants de Saxe-Anhalt découvrent un visage de lui très différent et beaucoup plus avenant. Il cultive une image proche des gens. Le conseiller politique Johannes Hillje le décrit dans le Tages-Anzeiger comme un «populiste de droite feel good».

Même la participation du responsable de l’AfD, en novembre 2023, à l’une des principales rencontres de réseautage de la mouvance d’extrême droite à Potsdam ne semble pas déranger ses soutiens. Aujourd’hui encore, il minimise cette réunion en parlant d’un «goûter autour d’un café». C’est pourtant lors de cette rencontre que Martin Sellner, figure du Mouvement identitaire, avait présenté son «plan directeur pour la remigration».

Martin Sellner est un militant autrichien d’extrême droite et l’une des principales figures du Mouvement identitaire. Image: www.imago-images.de

Ulrich Siegmund est une aubaine pour l’AfD, estime Johannes Hillje dans le Tages-Anzeiger. Il incarne le programme radical du parti sans donner lui-même une impression de radicalité. Lors de ses apparitions publiques, il est toujours de bonne humeur et donne le sentiment qu’il n’y a aucune raison d’avoir peur de lui.

Auprès de ses électeurs, il se présente sous son diminutif, «Ulli» et aime se présenter ainsi:

«Moi, c’est Ulli, qu’est-ce que je peux faire pour toi?»

L’un de ses principaux talents consiste à donner aux gens le sentiment qu’il les voit et les considère, écrit le Spiegel dans son reportage.

L’artiste de scène

Comme il est courant au sein de l’AfD, parti populiste, Ulrich Siegmund mise davantage dans ses discours sur les émotions que sur le fond. Il parle de visions, de nouveau départ, d’un avenir meilleur et de «bon sens». Contrairement à certains de ses collègues de parti, il renonce cependant à la colère dans ses apparitions publiques. Il se comporte plutôt en artiste de scène et ses meetings prennent des airs de fête populaire, analyse Die Zeit dans son podcast Was jetzt?

Plus de 5000 personnes participaient le 23 août à un meeting électoral d’Ulrich Siegmund à Quedlinburg. Image: keystone

Beaucoup de responsables politiques prononcent de longs discours sur scène pour convaincre le public. Ulrich Siegmund, lui, préfère faire court. Il cherche plutôt à créer sur scène des séquences susceptibles de devenir virales et d’être ensuite diffusées sur TikTok. Il y rassemble près de 800 000 abonnés.

Sur la plateforme, il cherche à apparaître aussi sympathique et authentique que possible. Son profil de commercial transparaît là encore. «Je veux simplement rester un être humain» est une phrase qu’Ulrich Siegmund répète souvent. Il affirme vouloir parler avec tout le monde. Dans ses meetings comme sur les réseaux sociaux, il veille à offrir le moins de prises possible à ses adversaires.

@mutzurwahrheit90 Einzigartige Bilder aus Schönebeck! Lasst sie durch Deutschland gehen - wir holen uns am 06.09.2026 unser Land zurück! 🇩🇪 ♬ Originalton - Ulrich Siegmund

Un entourage néonazi

Ulrich Siegmund s’entoure pourtant d’hommes dont le parcours politique plonge profondément dans la mouvance néonazie. Son équipe vidéo est ainsi composée de militants d’extrême droite issus du Mouvement identitaire, dont l’AfD affirme prendre ses distances – du moins officiellement.



Des personnes ayant appartenu à la «Jeunesse allemande fidèle à la patrie», organisation aujourd’hui interdite, travaillent également dans son entourage, comme l’a établi le Spiegel. Dans un reportage, le Tages-Anzeiger évoque aussi un homme de son entourage portant sur le corps des tatouages à la symbolique völkisch, liée au nationalisme ethnique allemand.

Le programme électoral de l’AfD en Saxe-Anhalt, l’un des plus radicaux du parti en Allemagne, est principalement l’œuvre de Hans-Thomas Tillschneider. Die Zeit le décrit comme «le cerveau derrière la tête de liste rayonnante qu’est Ulrich Siegmund». Ce dernier agit davantage comme le messager et le vendeur de ce programme.

Ulrich Siegmund défend néanmoins lui-même des positions radicales. Il veut ainsi «séparer le bon grain de l’ivraie» parmi les migrants, «accroître massivement la pression exercée par les contrôles de l’Etat sur les personnes issues de l’immigration» et supprimer l’obligation scolaire. Il croit également à un «remplacement planifié de la population allemande par des migrants», fameuse théorie du complot de l'extrême droite.

Ambitions et visions

«Tout est possible»: tel est le slogan de campagne qu’Ulrich Siegmund répète inlassablement à l’approche de l’élection en Saxe-Anhalt. Il en va de même de sa «Vision 2026», qui promet un nouveau départ, sous la forme d’un retour à une Allemagne présentée comme autrefois prospère et sûre. L’AfD d’Ulrich Siegmund réclame de «penser allemand» plutôt que de «penser moderne».

«Tout ira bien» et «Tout est possible», promet Ulrich Siegmund à ses électeurs. Image: www.imago-images.de

Selon son entourage, ses ambitions dépassent largement la seule Saxe-Anhalt. Ulrich Siegmund veut aller à Berlin, confient des proches au Spiegel. Et pas comme simple député. Avec une éventuelle victoire électorale dans son Land, il espère provoquer un effet domino dans toute l’Allemagne.

«Le grand objectif est de remettre l’ensemble du pays à l’endroit»

Reste à savoir si, pour Ulrich Siegmund, «tout» est réellement possible et s’il parviendra à décrocher une première victoire électorale dans un Land. La réponse tombera le 6 septembre, lorsque la Saxe-Anhalt se rendra aux urnes pour l’une des élections les plus importantes de l’histoire de la République fédérale. (trad. hun)