L'Allemagne prolonge ses contrôles aux frontières

Le chancelier Olaf Scholz rallonge de six mois les mesures allemandes contre l'immigration illégale.

Les contrôles temporaires aux frontières allemandes, mis en place en septembre 2024 pour lutter contre l'immigration illégale, vont être prolongés de six mois. C'est ce qu'a décidé mercredi le chancelier Olaf Scholz.

Ces contrôles «réduisent efficacement la migration irrégulière», a fait valoir le dirigeant social-démocrate dans cette annonce faite avant les élections législatives du 23 février où l'immigration s'est imposée comme un sujet politique central.

Au nom de la «sécurité intérieure» et de la lutte contre l'immigration clandestine, l'Allemagne avait rétabli des contrôles temporaires à toutes ses frontières le 16 septembre 2024, pour une durée de six mois. La Commission européenne avait alors rappelé que des mesures de ce type «doivent rester strictement exceptionnelles» et plaidé pour qu'elles soient «proportionnées».

En principe, de tels contrôles aux frontières intérieures sont proscrits au sein de l'Espace Schengen, mais en cas de menaces pour l'ordre public ou la sécurité, ils sont possibles pour une durée de six mois, avec prolongation pour une durée totale n'excédant pas deux ans. Berlin a «notifié la Commission européenne» de la reconduction de la mesure de mi-mars à mi-septembre 2025, indique Olaf Scholz, cité dans un court communiqué.

Réintroduire des contrôles

Le chef de gouvernement met en avant l'efficacité de la mesure avec «47 000 refoulements aux frontières, un tiers de demandes d'asile en moins de 2023 à 2024 et l'arrestation de 1900 passeurs». Son rival Friedrich Merz, chef des conservateurs allemands et favori des sondages pour devenir le prochain chancelier, a dit vouloir réintroduire des contrôles permanents aux frontières avec l'objectif de bloquer et refouler tous les étrangers sans papier, y compris les demandeurs d'asile.

Mais en cas de victoire, il devra d'abord former une coalition, l'option d'une entente avec les sociaux-démocrates étant la plus vraisemblable. Sur l'immigration, «nous ne sommes pas si loin les uns des autres», a dit mercredi au magazine Politico la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser, une social-démocrate décidée à «trouver un compromis» avec les conservateurs de la CDU.

Fin janvier, le camp conservateur CDU/CSU a présenté au Parlement des textes sur l'immigration soutenus par le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD), brisant un tabou national sur la collaboration avec l'extrême droite. (jzs/ats)