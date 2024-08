L’auteur de l’attentat de Solingen ignorait probablement que d'importants scrutins régionaux se tenaient le 1er septembre en Allemagne, en Saxe et en Thuringe, deux Länder de l’ex-République démocratique allemande, où l’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) caracole en tête dans les sondages, écrit la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Son acte ne peut que renforcer la peur que ressentent beaucoup d’électeurs face à cette immigration faite de requérants d’asile, ajoute le quotidien conservateur et libéral.

Une rencontre «au sommet» était prévue, mardi, entre Friedrich Merz et le chancelier Scholz pour envisager des mesures plus sévères dans la politique d’asile et la lutte contre l’islamisme. La CDU ne fait pas partie de la coalition gouvernementale au pouvoir, comprenant le SPD, le FDP (libéraux) et les Verts.

De son côté, la CDU (chrétiens-démocrates, droite), par la voix de son chef Friedrich Merz, demande au gouvernement de suspendre l’accueil des réfugiés en provenance de Syrie et d’Afghanistan. Le secrétaire général du SPD (sociaux-démocrates), Kevin Kühnert, lui a répondu que cela n’était pas possible au regard de la constitution allemande.

Cette année-là, l’Allemagne avait six mois pour exécuter le renvoi. Mais le jour où cela devait se produire, Issa al H. était introuvable. Il avait disparu du centre où il était censé se trouver. Curieusement, il est réapparu peu de temps après , alors que le délai prévu pour l’application de la mesure de renvoi était échu. Le jeune Syrien n’était dès lors plus expulsable. Des sources soupçonnent Issa al H. d'avoir été averti des subtilités des procédures de renvoi.

La polémique occupe la Une de tous les médias allemands. Elle a trait à la politique d'asile, beaucoup trop laxiste selon ses détracteurs, encore plus nombreux depuis l’attaque meurtrière de la semaine dernière, revendiquée par le groupe Etat islamique et perpétrée par un requérant d’asile syrien de 26 ans, Issa al H., entré en Allemagne en 2022.

«Je suis en colère» , a déclaré le chancelier allemand, Olaf Scholz, suite à l’attentat au couteau qui a fait trois morts et cinq blessés graves, vendredi soir à Solingen, dans le Nord-Ouest de l’Allemagne. «Nous aussi, Monsieur Scholz» , répliquait ce mardi le quotidien populaire Bild, plus fort tirage de la presse d’outre-Rhin.

Taylor Swift a fréquenté un Kennedy et ça fait jaser

Si on ne choisit pas sa famille, on assume celle de son mec. Même quand le flirt ne dure que deux mois. En 2012, la pop star a brièvement intégré le clan de Robert Kennedy Jr. grâce à son amourette avec son fils, Conor. Alors que l'ancien candidat vient d'abandonner la course à la Maison-Blanche pour soutenir Donald Trump, cette liaison refait surface.

En juillet 2012, Tayor Swift a 22 printemps et trois albums à son actif. Ses deux santiags sont encore immergées dans la country, mais sa réputation n'est déjà plus à faire. 120 jours plus tard, Barack Obama sera réélu à la tête de la plus grande puissance mondiale. A cette époque, niveau palmarès amoureux, la «fille de l'Amérique» a déjà accroché Joe Jonas et Jake Gyllenhaal à son ceinturon. Mais ce fameux mois de juillet 2012, la star déposera son cœur au beau milieu du sérail politique.