Hambourg: après l’attaque au couteau à la gare centrale, le trafic ferroviaire reprend

Samedi matin, les trains circulent de nouveau normalement à la gare centrale de Hambourg, au lendemain d’une attaque au couteau qui a fait 18 blessés. L’auteure présumée, une Allemande de 39 ans, a été interpellée peu après les faits.

Des experts médico-légaux inspectent la scène à la gare centrale de Hambourg, en Allemagne, le 23 mai 2025. Keystone

Samedi matin, après l'attaque au couteau qui a fait 18 blessés à la gare centrale de Hambourg, les trains circulent à nouveau comme prévu, selon une porte-parole de la Deutsche Bahn.

La police a annoncé dans la nuit qu'il y avait 18 blessés, selon l'agence dpa. Un peu plus tôt, un porte-parole des pompiers avait fait état de 17 blessés, dont quatre dont le pronostic vital était engagé, six autres grièvement et sept légèrement.

L'attaque survenue vendredi en début de soirée sur le quai situé entre les voies 13 et 14 a provoqué une importante mobilisation de la police et des services de secours. Les enquêteurs ont travaillé jusque tard dans la nuit pour relever les indices.

L'auteure présumée de cette agression, une femme de 39 ans, a été arrêtée peu après les faits, en début de soirée, «sans opposer de résistance», selon la police. Les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'une délinquante isolée. Elle est allemande, a déclaré un porte-parole de la police à l'agence dpa. (dal/ats)