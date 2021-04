International

Allemagne

L'Allemagne va débuter le retrait de ses troupes d'Afghanistan



Image: sda

L'Allemagne envisage d'achever le retrait de ses troupes engagées en Afghanistan dès le 4 juillet, a affirmé mercredi un porte-parole du ministère allemand de la défense.

L'Allemagne suit le sillage des promesses de Biden. L'armée américaine doit quitter l'Afghanistan d'ici au 11 septembre, et la Bundeswehr doit commencer à se retirer dès le 1er mai.

La ministre de la Défense allemande, Annegret Kramp-Karrenbauere annonce que le retrait se fera «de manière ordonnée et coordonnée avec les partenaires de l'Otan».

Les alliés de l'Otan avaient annoncé mercredi dernier leur décision de commencer le retrait de leurs forces engagées dans la mission en Afghanistan d'ici au 1er mai pour le terminer «en quelques mois».

300 Afghans en Allemagne pour leur sécurité

Annegret Kramp-Karrenbauer veut également faire venir en Allemagne quelque 300 Afghans qui ont travaillé pour la Bundeswehr. Leur vie serait menacée une fois les soldats allemands partis.

9592 militaires, 36 pays

Les pays les plus engagés en Afghanistan sont les Etats-Unis, l'Allemagne, la Turquie, le Royaume-Uni et l'Italie. Ces cinq pays ont déployé 6 000 des 9 592 militaires engagés par 36 pays membres de l'OTAN et partenaires dans l'opération de l'alliance «Resolute Support», lancée après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. (ats/ga)