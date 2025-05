Alors qu’on vient de découvrir un nodule sur la prostate de Biden, la Maison-Blanche aurait caché le véritable état de santé de l’ancien président durant la campagne, selon un livre choc. image: keystone, montage: watson

Il y a un problème avec la santé de Joe Biden

Un mois après le bulletin médical «parfait» de Trump, les médecins ont découvert quelque chose d’inquiétant dans la prostate de son prédécesseur. Si son porte-parole a refusé d’en dire plus, cette information survient quelques jours avant la sortie d’un livre choc sur des cachotteries au sujet de la santé physique de Joe Biden.

Le calendrier est taquin. Alors que Donald Trump avait pu se réjouir bruyamment d’un bulletin de santé sans nuage le 13 avril dernier, Joe Biden a lui aussi passé une visite médicale de routine le 13... mai. Un mois et un bilan moins réjouissant. Après avoir passé la journée de vendredi dans un établissement hospitalier de Philadelphie, le 46e président des Etats-Unis a appris que sa prostate a retenu l’attention des médecins.

Plus précisément, c’est un nodule qui a été découvert sur l’organe de Joe Biden. Suffisant pour qu’une «évaluation plus approfondie» soit désormais en cours par l’équipe médicale de cet hôpital de Philadelphie. Comme le précise le New York Times:

«Il est courant qu'un homme de l'âge de l’ancien président – il a 82 ans, souffre de problèmes de prostate»

Cela dit, sa santé physique et mentale avait déjà inquiété toute l’Amérique et plus particulièrement son parti, peu avant de laisser sa place à Kamala Harris.

Le porte-parole de Biden a refusé de répondre aux questions des journalistes et d’en dire plus sur le nodule qui inquiète, pour l’heure, les médecins.

L’ancien président démocrate s’était montré plutôt discret depuis la défaite de son ancienne vice-présidente et jusqu’aux 100 jours de son rival Donald Trump. La veille de son examen médical de routine, le couple Biden était l’invité de luxe du célèbre talk-show de ABC, The View, mené notamment par Whoopi Goldberg.

Un bouquin fait des révélations sur sa santé

Durant l’émission, les chroniqueuses sont revenues sur les rumeurs concernant sa «santé mentale déclinante» durant l’année 2024. Une séquence qui a fait bondir Joe Biden. Toujours selon le NYT, l’homme de 82 ans a rétorqué qu’ils «ont tort»:

«Rien ne permet de soutenir cette affirmation»

S’il est tout à fait possible que ce nodule n’aboutisse à rien de bien grave, sa révélation tombe une petite semaine avant un livre choc sur la santé de Joe Biden durant la dernière campagne présidentielle. Une enquête, réalisée par deux journalistes stars, de CNN et du média Axios, affirme que l’entourage de l’ancien président avait déjà des plans de secours si sa «colonne vertébrale venait à lâcher» et se demandait si un président mal en point pouvait faire l’affaire.

«La détérioration physique de Biden était devenue si grave qu'il y avait des discussions internes sur la possibilité de mettre le président dans un fauteuil roulant, mais ils n'ont pas pu le faire avant l'élection» Jake Tapper et Alex Thompson, dans leur enquête Original Sin à paraître le 20 mai prochain.

Selon Axios, qui a dévoilé quelques extraits du livre ce mardi, «certaines conversations révèlent également la détermination de la Maison-Blanche à dissimuler la réalité de l'état de Joe Biden, au péril de sa propre santé». Plus de 200 témoins ont été interrogés par la paire de journalistes américains, ces derniers mois.