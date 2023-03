Les policiers sont arrivés extrêmement vite pour mettre fin à la tuerie de Philipp F. Image: dr / twitter

Sept morts, une église et neuf chargeurs: ce drame secoue l'Allemagne

C'est la tuerie qui remue l'Allemagne tout entière. Qui était Philipp F., le tireur de 35 ans qui a voulu faire un carton dans une église de Témoins de Jéhovah située à Hambourg?

Hambourg, jeudi soir, 21 heures: le jeune Gregor Miesbach traîne sur son balcon d'appartement de la banlieue nord d'Altersdorf, quand il entend des bruits étranges, à distance. Il prend son téléphone et commence à filmer, relate le Spiegel.

Sur son écran, il aperçoit plusieurs flashs. L'ado de 17 ans se rend alors compte qu'il filme un homme en train de tirer. Il ne le sait pas encore, mais il est en train de documenter un massacre.

135 cartouches

Ces images ne sont que le début de l'horreur qui touche la salle de prière locale des Témoins de Jéhovah. Après avoir tiré sur des fidèles depuis l'extérieur, Philipp F., 35 ans, enjambe le cadre de la fenêtre. Il s'engage à l'intérieur avec une arme de poing, un HK P30 et au moins neuf chargeurs de quinze cartouches.

Image: sda

Il semble probable que l'homme venait pour faire un carton. Par chance, les forces de l'ordre arrivent – très – rapidement sur les lieux. Selon le Spiegel, le premier appel déclarant la fusillade à la police a lieu à 21h04. A 21h08, les premiers policiers interviennent. A 21h09, une unité d'intervention débarque et à 21h11, elle pénètre dans l'immeuble.

Acculé, le tireur se retranche au premier étage et, sans issue, se donne la mort. Il aura eu le temps de prendre la vie de six personnes et de gravement blesser une femme enceinte qui perd son enfant de sept mois. Huit personnes ont aussi été blessées, dont quatre grièvement.

Branle-bas de combat

Des banderoles de police sont déployées dans tous les sens, des agents armés patrouillent la rue et des sacs remplis de cadavres sont emmenés les uns après les autres dans des corbillards ou des ambulances. Une scène qui rappelle des images en provenance des Etats-Unis, trop coutumiers de ce genre d'incidents, mais qui a bel et bien lieu sur le Vieux Continent.

«Il s'agit du pire crime de l'histoire récente de notre ville» Andy Grote, sénateur de Hambourg der spiegel

Image: sda

Le branle-bas de combat a été complet. Près de 950 policiers ont été dépêchés dans la zone. Sur plusieurs vidéos, on peut voir de longues lignées de voitures de police, feux bleus allumés, bloquer les rues.

Règlement de comptes

Pendant ce temps, les informations remontent au compte-gouttes: l'homme est lui-même un ancien fidèle qui aurait eu des comptes à régler avec son église. Il a agi seul et ne semble pas avoir été motivé politiquement.

Image: sda

Andreas Rotta, chercheur en sciences religieuses et spécialiste des groupes chrétiens à l'université d'Oslo, tient toutefois à mettre en garde contre les conclusions hâtives: «Il est très délicat de tisser un lien entre des ex-membres d'une communauté et des faits concrets et graves comme ceux qui ont eu lieu à Hambourg».

«Dire qu'un ancien membre mécontent se serait vengé est clairement simpliste» Andreas Rotta, chercheur en sciences religieuses

D'autant plus que l'Allemagne est un pays où les Témoins de Jéhova sont particulièrement représentés. «On y trouve entre 180 000 et 200 000 [personnes] actives dans la communauté», estime l'expert. La Suisse, également bien représentée, compte de 19 000 à 20 000 membres actifs.

Un étrange citoyen

Vendredi midi, la police et les autorités allemandes décrivent Philipp F. dans une conférence de presse comme un homme «souffrant potentiellement de troubles psychiques». Car jusqu'au drame, rien ne laissait penser qu'il pourrait passer à l'acte.

Qui aurait cru que Philipp F. allait dérailler? t-online

Son arme a été obtenue légalement en décembre dernier. L'homme a même été contrôlé chez lui pour vérifier qu'il était apte à l'acquérir, après que les autorités ont reçu une lettre anonyme expliquant que l'homme était très remonté contre les Témoins de Jéhova. Qui a envoyé cette lettre? Quelqu'un avait-il senti que l'homme était sur le point de dérailler?

Image: sda

En Allemagne, les questions s'accumulent autour de Philipp F. Ce citoyen banal, qui avait travaillé dans la finance et le controlling, gérait d'ailleurs un site web de conseil... avec d'étranges honoraires faramineux:

«Mon tarif journalier minimum est de 250 000 euros, plus 19% de TVA» Site de Philipp F. der spiegel

Le brouillard qui entoure cet étrange citoyen devrait se dissiper ces prochains jours.