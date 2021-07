International

Allemagne: plus de 150 mortsdans les intempéries, au tour de l'Autriche



Alors que l'Allemagne compte 156 morts, des pluies ont frappé le sud et l'Autriche



Pluies diluviennes et inondations ont frappé jeudi l’ouest de l’Allemagne et ont continué samedi, mais au sud du pays et en Autriche. Les crues ont provoqué une catastrophe sans précédent depuis des décennies.

Le bilan des intempéries a encore grimpé dimanche, atteignant au moins 156 morts dans le pays, ce qui porte à au moins 183 le nombre de décès en Europe. «Le nombre de corps retrouvés augmente presque d'heure en heure», a indiqué un responsable du ministère de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

L'Etat allemand et son voisin de la Rhénanie-Palatinat ont été touchés par l'une des pires catastrophe naturelles de l'après-guerre dans le pays. Dans ce dernier, la police locale a fait état de 110 morts dans un communiqué, contre 98 dans le bilan précédent. «Il est à craindre que d'autres victimes viennent s'ajouter», a souligné la police, parlant aussi d'au moins 670 personnes blessées dans cette seule zone.

Les pluies diluviennes ont fait gonfler les rivières, arraché des arbres, inondé routes et maisons. Les secours tentent d'évacuer les sinistrés, dont beaucoup se sont réfugiés sur le toit des maisons. Mais de nombreux accès sont bloqués, compliquant les opérations.

«Je crains que nous ne voyions toute l'étendue de la catastrophe que dans les prochains jours»

Dans le district de Bad Neuenahr-Ahrweiler, environ 1300 personnes sont portées disparues. Une porte-parole a souligné que de nombreuses personnes n'ont pu être jointes en raison de la paralysie du réseau de téléphonie mobile.

Le sud du pays et l'Autriche touchés

Par ailleurs, une personne a péri lors de crues dans le sud de l'Allemagne, en Bavière à la frontière autrichienne, où des pluies diluviennes sont aussi tombées samedi. En Autriche, les pompiers sont en état d'alerte dans les régions de Salzbourg et du Tyrol, tandis que la vieille ville de Hallein est sous les eaux.

2 personnes tentent d'en rescaper une 3ème, aspirée par un cours d'eau devastateur. Les images en provenance de #Hallein en Autriche, où agit la goutte froide, sont terribles. Cette ville, au sud de Salzbourg, vient d'être submergée par une crue éclair. pic.twitter.com/3G1kdNqA7A — 𝔾𝕦𝕚𝕝𝕝𝕒𝕦𝕞𝕖 𝔸𝕦𝕕𝕒 (@GuillaumeAuda) July 17, 2021

