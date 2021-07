International

Allemagne

A Leverkusen (Allemagne), une explosion secoue une entreprise chimique



Image: sda

Explosion dans une entreprise chimique: «danger extrême» en Allemagne



On compte 16 blessés et cinq portés disparus après une violente explosion à Leverkusen. Le feu se propage et une seconde explosion pourrait avoir lieu.

Mardi matin, vers 9h30, une explosion dans le parc chimique de Leverkusen a secoué la ville et a été entendue a plusieurs kilomètres. A midi les autorités ont annoncé quatre blessés graves. Douze autres sont désormais hors de danger. Cinq personnes sont toujours portées disparues. Plusieurs portions d'autoroute sont sont toujours fermées.

Un réservoir de solvants est actuellement toujours en feu. Les travaux d'extinction avaient commencé, mais ils ont dû s'interrompre, car une ligne électrique devait d'abord être déconnectée du réseau.

Selon le site du quotidien Bild le feu pourrait se propager à un second réservoir pourrait être touché et sauter.

Nuage toxique

Un nuage de fumée en forme de champignon, d'abord blanc puis noir, s'est élevé sur des centaines de mètres juste après l'explosion, rapporte le site wdr. Cette colonne de fumée était visible à des kilomètres à la ronde.

Les sirènes d'alarme ont retenti dans la ville. L'alerte porte maintenant également sur les localités voisines alors que le nuage de fumée se disperse.

🇩🇪 #Leverkusen : Des unités de secours ont été dépêchées sur le site. Les riverains sont priés de rester chez eux et de ne pas ouvrir leurs fenêtres. pic.twitter.com/oSPbjvxheY — Alerte Monde (@AlerteMonde) July 27, 2021

Selon la société exploitante des déchets dangereux et des substances toxiques sont stockés et éliminés dans les locaux de l'installation d'élimination des déchets, rapporte Bild.​

A Cologne, les mesures de qualité de l'air montrent qu'il n'y avait «pas de danger» pour la population, ont indiqué sur twitter les pompiers de cette métropole de plus d'un million d'habitants.



Les causes de l'explosion ne sont pas connues

Les causes de l'événement ne sont pas claires, selon la ville, rapportent différents médias allemands. Il a été demandé aux habitants de garder les fenêtres et les portes fermées.



L'Office fédéral allemand de la protection de la population et de l'aide en cas de catastrophe a classé l'événement comme «danger extrême». Une porte-parole de la police de Cologne, qui est responsable de Leverkusen, a déclaré à l'AFP que plusieurs routes dans les environs avaient été fermées. Il s'agissait notamment de l'A1 dans les deux sens entre l'intersection des autoroutes de Leverkusen et de Cologne-Nord.

Mise à jour suit

