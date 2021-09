Une ex-secrétaire d'un camp nazi est en cavale (elle a 96 ans)

A quoi ça sert de juger un gardien de camp nazi 76 ans après?

Agé aujourd'hui de 100 ans, l'homme va être jugé pour un crime commis il y a presque 80 ans. Pourquoi un jugement si tardif? Et est-ce que cela vaut encore la peine de le juger après tout? On a posé la question à Christian Ingrao, historien français et spécialiste de l’histoire du nazisme.

L'homme, un ancien gardien du camp nazi de Sachsenhausen en Allemagne, sera jugé en octobre prochain pour complicité de meurtre sur plus de 3 500 personnes entre 1942 et 1945. Il serait notamment impliqué dans «la fusillade de prisonniers de guerre soviétiques en 1942» ou la mort de plusieurs détenus «par l’utilisation du gaz toxique Zyklon B» rapporte Le Temps.

