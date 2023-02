Le char de combat principal Panther KF51 de Rheinmetall. Image: Rheinmetall

Rheinmetall veut fabriquer les chars «les plus modernes au monde» en Ukraine

La société allemande estime que son nouveau tank est le plus puissant au monde. Le groupe d'armement souhaite en livrer des exemplaires à l'Ukraine et peut-être les y fabriquer.

Un article de

Le groupe d'armement Rheinmetall souhaite vendre son char de combat Panther à l'Ukraine. «L'Ukraine est intéressée par le Lynx et le Panther», qui sont «actuellement les chars de combat et de tir les plus modernes au monde», a déclaré le président du comité directeur Armin Papperger au Handelsblatt. Rheinmetall considère, en effet, le Panther, présenté l'été dernier, comme le char le plus puissant au monde.

Le clip de propagande de Rheinmetall pour son char Panther Vidéo: watson

De plus, Armin Papperger pourrait s'imaginer fabriquer les chars directement en Ukraine. «Nous sommes prêts à construire une usine pour la fabrication du Panther en Ukraine également», a déclaré Papperger – à condition que la guerre soit terminée et que le gouvernement fédéral donne les autorisations nécessaires.

Des discussions sont déjà en cours pour l'exportation des chars Panther. L'entreprise d'armement pourrait produire les chars à neuf, un avantage qui ne contraindrait aucun Etat à céder quoi que ce soit de son stock. Selon le journal, le gouvernement ukrainien serait le premier client pour le char de combat Panther. La vente du Lynx à l'Ukraine n'est possible qu'avec l'autorisation du gouvernement fédéral.

Un char Lynx de Rheinmetall. Image: Rheinmetall

Armin Papperger a estimé que les perspectives de déblocage étaient bonnes. Il a en outre lancé:

«L'Ukraine doit s'affirmer dans cette guerre et une fois qu'elle sera terminée, le pays aura besoin de sécurité»

Le pays devra pouvoir se défendre, c'est la seule façon de protéger ses frontières. Quant aux délais de livraison, Armin Papperger a déclaré à Handelsblatt que Rheinmetall pourrait commencer à livrer le Panther dans 15 à 18 mois.