Benjamin Netanyahou. Keystone

Netanyahou veut «prendre le contrôle de Gaza, pas la gouverner»

La chaîne américaine Fox News a diffusé ce jeudi une interview du Premier ministre israélien dans laquelle il dit avoir l'«intention» de prendre le contrôle de la totalité du territoire.

Plus de «International»

Benjamin Netanyahou a assuré dans une interview diffusée jeudi sur Fox News qu'Israël «avait l'intention» de prendre le contrôle de la bande de Gaza, mais «pas de la gouverner», alors que les médias israéliens évoquent une possible conquête totale du territoire palestinien.

«Nous en avons l'intention», a répondu le Premier ministre israélien à la question de savoir si son pays comptait prendre le contrôle de la totalité de ce territoire. Et d'ajouter:

«Nous ne voulons pas garder Gaza. Nous voulons mettre en place un périmètre de sécurité, mais ne voulons pas la gouverner. Nous voulons passer le relais à des forces arabes qui gouverneront correctement sans nous menacer et en offrant une vie agréable aux habitants de Gaza. Cela n'est pas possible avec le Hamas.» Benjamin Netanyahou fox news

Suites de la guerre

Cette interview a été diffusée avant que le Premier ministre israélien ne réunisse jeudi son cabinet de sécurité pour décider des suites de la guerre dans le territoire palestinien, où l'extension attendue des opérations militaires suscite les cris d'alarme des familles d'otages et les réserves du chef d'état-major de l'armée.

L'armée israélienne occupe ou opère actuellement au sol dans près de 75% de la bande de Gaza, principalement depuis ses positions permanentes dans le territoire le long de la frontière. Elle bombarde partout où elle le juge nécessaire.

La Défense civile de Gaza a fait état jeudi de la mort de 35 personnes tuées par des frappes ou des tirs israéliens. (ag/ats)