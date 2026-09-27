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Un autocar se renverse en Bavière et fait deux morts

27.09.2026, Bayern, Buchloe: Ein Reisebus liegt neben der A96. Zwei Menschen seien dabei ums Leben gekommen, mehrere Menschen verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. F ...
Un autocar de tourisme s’est renversé sur l’autoroute A96 près de Buchloe, en Bavière, faisant deux morts et de nombreux blessés.Keystone

Un autocar se renverse en Bavière et fait deux morts

Le véhicule, qui transportait entre 40 et 50 Philippins, a quitté la chaussée avant de se renverser sur l’A96 près de Buchloe. Plusieurs passagers ont été blessés.
27.09.2026, 11:3427.09.2026, 12:57

Deux morts dans un accident de bus de tourisme dans l'AllgäuDeux ressortissants philippins ont été tués et huit autres grièvement blessés dimanche matin lorsqu'un autocar transportant une cinquantaine de touristes philippins s'est renversé sur une autoroute de Bavière, dans le sud de l'Allemagne, selon la police.

L'accident, qui est survenu à 06h00, a également fait de nombreux blessés légers, selon un bilan provisoire.

L'autocar, affrété par une compagnie de voyages, transportait un groupe de touristes qui se rendaient à la Fête de la bière de Munich, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la préfecture de police de Haute-Bavière.Selon les premiers éléments de l'enquête, le véhicule qui circulait sur l'autoroute A 96 est sorti de la chaussée avant de se renverser près de Buchloe, dans le district de l'Ostallgäu, une région proche de la frontière autrichienne.

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D'importants moyens de secours ont été déployés sur place et l'autoroute a été fermée dans les deux sens de circulation. (tib/ats)

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