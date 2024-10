Aucun indice n'indique qu'il s'agisse d'un attentat terroriste (image d'illustration). Keystone

Allemagne: la police tire sur un pyromane présumé dans un cinéma

Un habitant de Krefeld, près de Düsseldorf, aurait tenté de démarrer des incendies à plusieurs reprises. Il a été blessé par la police, qui l'a interpellé dans un cinéma.

A Krefeld, près de Düsseldorf (D), la police a tiré sur un suspect, âgé de 38 ans, dans un grand cinéma. L'homme, interpellé dans un Cinemaxx, a finalement été blessé par des tirs de la police.

Trois lieux d'incendie ont été signalés à la police vendredi soir à Krefeld et la police a vite repéré et poursuivi un suspect présumé, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police d'Essen. Il s'agit d'un tireur isolé et il n'y a donc pas de danger pour la population, a-t-elle poursuivi.

Motivations pas claires

L'homme a également tenté de mettre le feu au cinéma, sans y parvenir. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect est un habitant de Krefeld de nationalité irakienne. Le motif n'est pas clair pour l'instant, mais aucun indice n'indique qu'il s'agisse d'un attentat terroriste. Le suspect a été blessé et transporté par les secours à l'hôpital.

Un appartement, une voiture stationnée et un immeuble de bureaux ont brûlé lors des trois incendies que le suspect a déclenchés. Personne n'a été blessé. (ats)