Le Parlement israélien a rejeté jeudi matin d'une courte majorité un projet de loi présenté par l'opposition visant à sa dissolution, qui aurait pu mener à des élections anticipées. Le texte a été rejeté en première lecture par 61 des 120 députés de la Knesset.L'ensemble des partis d'opposition avaient présenté le projet alors que la majorité apparaissait désunie sur l'épineuse question de la conscription des juifs ultra-orthodoxes. Ceux-ci bénéficient depuis des décennies d'une exemption de plus en plus mal acceptée par la société israélienne, alors que le pays est en guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza depuis l'attaque lancée par le mouvement islamiste palestinien en Israël le 7 octobre 2023.L'opposition espérait faire tomber le gouvernement, l'un des plus à droite de l'histoire d'Israël, en ralliant les partis ultra-orthodoxes alliés du premier ministre Benyamin Netanyahou, et qui avaient menacé de le lâcher. Après cet échec, l'opposition devra attendre six mois pour retenter de dissoudre la Knesset.