L'Allemagne attend sur les Verts pour former son gouvernement

Les libéraux-démocrates allemands (FDP) ont approuvé à une large majorité (92,24%) le contrat de coalition négocié avec les sociaux-démocrates (SPD) et les Verts. Cela rapproche un peu plus la coalition dite du feu tricolore du pouvoir. Samedi, un congrès du SPD avait déjà approuvé l'accord à plus de 98%. Le résultat du vote des Verts est attendu ce lundi.

GPA: «Jusqu'à l'adoption, l’enfant est dans une situation précaire»

La Gestation pour autrui (GPA) est interdite en Suisse. Des couples ne pouvant pas avoir d'enfants se rendent à l'étranger pour trouver une «mère de substitution». Mais, une fois de retour avec leurs enfants, ceux-ci sont discriminés à cause de la manière dont ils ont été conçus.

En Suisse, du point de vue de la loi, on entend par procréation médicalement assistée (PMA) «les méthodes permettant d’induire une grossesse en dehors de l’union naturelle de l’homme et de la femme, en particulier l’insémination, la fécondation in vitro avec transfert d’embryons et le transfert de gamètes». La Gestation pour autrui (GPA) est une forme de PMA dans laquelle une femme accepte de porter un enfant conçu au moyen d’une méthode de PMA, afin de le remettre définitivement à des tiers après l’accouchement. D'où le terme de «maternité de substitution».