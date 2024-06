Un ado radicalisé planifiait un attentat en Allemagne

Un agent de police en Allemagne. Keystone

Un jeune âgé de quinze a été condamné à quatre ans de prison pour avoir projeté un attentat à Leverkusen en Allemagne.

La justice allemande a condamné vendredi un adolescent de 15 ans à quatre années de prison pour avoir planifié un attentat contre un marché de Noël à Leverkusen, dans l'ouest de l'Allemagne.

Le verdict a été rendu pour, entre autres, «complot en vue de commettre un assassinat» et «trouble à l'ordre public par menace de commettre des crimes».

Selon le porte-parole du tribunal de Cologne, l'adolescent, qui n'avait jamais été condamné, a fait des «aveux complets» lors de l'audience.

L'accusé, arrêté fin novembre, s'était radicalisé à l'automne 2023, selon la justice. Son projet était de louer un camion et de le précipiter contre l'un des marchés de Noël de la ville de Leverkusen dans le but d'«écraser autant de personnes que possible et les tuer».

Selon l'acte d'accusation, un complice présumé de 16 ans, originaire du Brandebourg (est), aurait dû être chargé de filmer le crime, puis de publier les images. Il sera jugé en juillet.

«Le jeune prévenu de 15 ans avait publié une vidéo dans un groupe de discussion dans laquelle il annonçait une attaque contre de supposés infidèles. Un symbole identifiant la milice djihadiste Etat islamique était visible en arrière-plan de la vidéo.» Extrait de l'acte d'accusation.

Ces derniers mois, plusieurs opérations policières en Allemagne ont visé les milieux islamistes et permis selon les autorités d'éviter plusieurs attentats. (jch/ats)