Benoît XVI demande «pardon» mais nie avoir couvert des prêtres

Selon le rapport du cabinet Westpfahl Spilker Wastl (WSW), qui a recensé plus de 400 victimes de violences sexuelles dans l'archevêché de Munich et Freising , le cardinal Joseph Ratzinger (alias Benoît XVI, avant qu'il ne devienne pape) était au courant du passé pédocriminel d'un prêtre, Peter Hullermann.

«Je ne peux qu'exprimer, une fois encore, à l'égard de toutes les victimes d'abus sexuels ma profonde honte, ma grande douleur et ma demande sincère de pardon. J'ai eu de grandes responsabilités dans l'Église catholique. Ma douleur est d'autant plus grande pour les abus et les erreurs qui se sont produits au cours de mon mandat en différents lieux»

Il a, cependant, reconnu avoir «regardé dans les yeux les conséquences d'une très grande faute». Et, a également ajouté: «j'ai appris à comprendre que nous sommes nous-mêmes entraînés dans cette grande faute quand nous la négligeons ou quand nous ne l'affrontons pas avec la décision et la responsabilité nécessaires, comme il est trop souvent arrivé et qu'il arrive encore».

L'UDC ne veut pas de la Suisse au Conseil de sécurité de l'ONU. Au quoi?

La Suisse devrait entrer bientôt et pour la première fois dans le Conseil de sécurité de l'ONU. L'UDC, qui s'y oppose, a réussi à imposer un débat parlementaire à ce sujet. L'actualité de la crise ukrainienne y est d'ailleurs pour quelque chose. Allez, on révise les bases en cinq points.

L'ONU rassemble 193 Etats Membres (contre 51 en 1945, année de sa création), qui peuvent «exprimer leur point de vue à l'Assemblée générale, au Conseil de sécurité, au Conseil économique et social ainsi que dans d'autres organes et commissions», selon le site officiel de l'ONU. Leur point de vue sur quoi? «Grâce à son rôle dans le dialogue et la négociation, l'Organisation est devenue un mécanisme permettant aux gouvernements de trouver des domaines d'entente et de résoudre ensemble des problèmes.»