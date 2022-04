Un séisme «très fort» s'est produit au large du Nicaragua

Le séisme a été enregistré à 01h42 locales et son épicentre a été localisé à une profondeur de 25,3 kilomètres, à un peu plus de 60 kilomètres de la côte de Masachapa.

Les débats d'entre-deux-tours sont devenus inaudibles, voici pourquoi

«Calmez-vous!», «Laissez-moi finir!», «C'est celui qui dit qui l'est!», «Gna, gna, gna!» Depuis 1974 et le duel qui opposait Valéry Giscard d'Estaing à François Mitterrand, la qualité, la densité et la rapidité des débats n'ont fait qu'empirer. On vous donne quelques chiffres avant le match entre Macron et Le Pen de ce soir.

Mercredi soir, Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont s'affronter en duel devant les Français. L'un d'eux finira président ou présidente de la République. En attendant le résultat final, dimanche 24 avril prochain à 20 heures, il va falloir aiguiser les saillies, armer les boules puantes et travailler sa respiration pour que l'adversaire ne puisse pas en placer une. D'ailleurs, en 50 ans de débat d'entre-deux-tours, les échanges ont quelque peu évolué. Et quand on dit «évoluer», c'est d'abord dans la subtilité de l'éloquence.