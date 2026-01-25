A Londres 86 interpellations après une intrusion dans une prison

Quatre-vingt-six personnes ont été arrêtées pour suspicion d’intrusion après que des manifestants ont pénétré dans l’enceinte de la prison de Wormwood Scrubs, à Londres.

Ancien responsable de la sécurité et des opérations de la prison HMP Wormwood Scrubs. Keystone

Quatre-vingt-six personnes ont été arrêtées pour suspicion d'intrusion après que des manifestants ont pénétré dans l'enceinte d'une prison londonienne en soutien à un gréviste de la faim propalestinien, a indiqué la police britannique dimanche.

Le groupe «protestait en soutien à un prisonnier de Palestine Action en grève de la faim» tard samedi, puis a refusé de quitter l'enceinte de la prison lorsqu'il en a reçu l'ordre, a déclaré la Metropolitan Police de Londres sur X.

«Il semble qu'ils aient empêché le personnel pénitentiaire d'entrer et de sortir, menacé des policiers et certains sont parvenus à pénétrer dans une zone réservée au personnel d'un bâtiment de la prison», a précisé la police, ajoutant que «toutes les personnes impliquées» ont été placées en détention.

Un porte-parole du ministère de la Justice a qualifié de «profondément préoccupant» l'incident, qui s'est produit à la prison HMP Wormwood Scrubs, dans l'ouest de Londres, où un homme nommé Muhammad Umer Khalid est détenu et observe une grève de la faim depuis plus de deux semaines, selon l'association Prisoners for Palestine.

D'autres militants ont mené des grèves de la faim ces derniers mois dans l'attente de leur procès pour des intrusions et des actes de vandalisme commis au nom de l'organisation Palestine Action, avant que celle-ci ne soit interdite au Royaume-Uni au titre de la législation antiterroriste. Khalid et les autres nient ces accusations et demandent qu'elles soient abandonnées. (dal/ats/afp)