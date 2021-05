Spotify et Apple se font défoncer par Amazon Music

International

Dans la guerre à la musique en HD, Amazon Music vient tout juste de couper la route à Apple Music qui venait pourtant de devancer Spotify. Le streaming en HD s'écoute depuis aujourd'hui et tous les coups sont permis.

C'est la guerre du streaming. Et, pour une fois, en dehors des écrans! La bonne nouvelle, c'est que la musique en qualité HD dans nos écouteurs, c'est pour maintenant! En tout cas pour les mélomanes qui sont abonnés à Amazon Music, puisque la filiale de Jeff Bezos vient de devancer tout le monde, alors qu'Apple Music venait elle-même de devancer tout le monde (oui, ça va très vite). Bref, tout les coups sont permis. On rembobine dans l'ordre? Hier, la firme à la pomme dévoilait un teaser énigmatique:

Une annonce confirmée dans la soirée, toujours par Apple, avec un communiqué qui assure que la musique en HD et en «Spacial Audio» sera disponible en juin, sans surcoût. Et plus moyen de pester sur la qualité du streaming, puisque ça promet «la même restitution audio que l'enregistrement studio». Wow. Au début, 20 millions de morceaux seront disponibles sans perte de qualité audio, puis 75 millions avant 2021.

Oui mais voilà, entre ces annonces en fanfare, Amazon Music s'est glissé dans la course du son parfait aujourd'hui, mercredi, et dépasse Apple par la droite en introduisant dès maintenant la musique HD et Ultra HD dans son offre de base. (Pour les abonnés de l'offre standard Amazon Music Unlimited.) Dès aujourd'hui, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et Espagne, ce sont pas moins de 70 millions de titres qui sont disponibles. C'est pas rien puisque Amazon devient pour le coup la première entreprise à proposer de la musique en streaming HD à 10 francs par mois.

Et Spotify alors?

Le grand perdant, c'est évidemment la plateforme de streaming la plus importante au monde: Spotify (en termes d'abonnés). Cette dernière prévoyait de lancer sa nouvelle offre Spotify HiFi dans le courant de l'année, mais aucune info n'a fuité jusqu'à maintenant. Probème: Spotify évoquait cet abonnement à 20 francs par mois.

Avec les missiles que viennent de lancer ses deux plus grands concurrents, la direction de Spotify doit certainement être en train de revoir sa stratégie. Et la guerre n'est pas terminée.